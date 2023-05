Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei neue Sitz- und Ruhebänke wurden kurz vor Ostern am Basketballplatz am Ortsrand von Höringen aufgebaut. Dafür sorgten Klaus Busch, Herbert Denzer und Martin Seifert, Mitglieder des Vereins Lebensraum Dorf. Das Geld aufzutreiben, war indes gar nicht so einfach.

„Wir befassen uns schon seit Jahren mit der Gestaltung des Basketballplatzes und wollen dessen Aufwertung“, erzählt Herbert Denzer. Zusammen mit Klaus Busch und Martin Seifert hat er