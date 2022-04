Es scheint wieder Licht am Ende des „Tank-Tunnels“: Nach neusten Informationen kann Obermoschel in Kürze auf eine ganz neue Aral-Tankstelle hoffen. Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel informierte auf Anfrage, dass der aus Mannheim stammende Eigentümer das Tankstellengelände samt dazugehöriger Werkstatt mit Gelände und weiteren Gebäuden verkauft. Ein Investor, der bereits mehrere andere Aral-Tankstellen überregional betreibe, hat das Gelände erworben. Dieser plane, die Tankstelle aufwendig umzubauen, wobei ein großer Verkaufsshop, wie von anderen Aral-Tankstellen bekannt, in Obermoschel angegliedert werde. Ein höherer sechsstelliger Betrag werde dafür investiert.

Der Tankstellenbetrieb soll nach Informationen des Stadtbürgermeisters so schnell wie möglich wieder in Obermoschel aufgenommen werden. Aral Bochum ließ eine Anfrage der RHEINPFALZ dazu vom 4. April bislang unbeantwortet.

Anfang März wurde die Aral-Tankstelle in Obermoschel von heute auf morgen geschlossen. Nur noch für ein paar Tage konnte im Shop und angegliederten Regiolädchen eingekauft werde. Nun ist die Tankstelle samt Shop und Regiolädchen komplett dicht gemacht worden. Alle Scheiben wurden von innen verklebt. Gründe für die kurzfristige Schließung – vor allem der Tankstelle – waren nicht in Erfahrung zu bringen. Die Pressestelle des Aral-Konzerns in Bochum bestätigte auf Anfrage nur, das die Obermoscheler Aral-Tankstelle geschlossen sei, zu weiteren Einzelheiten wollte sich der Konzern nicht äußern.