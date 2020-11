Am Montag, 23. November, endet in Alsenz die Zeit ohne Ortsbürgermeister. In der Gemeinderatssitzung um 18.30 Uhr wird in der Nordpfalzhalle Karin Wänke als neue Ortschefin ernannt, vereidigt und in ihr Amt angeführt. Wänke war am 11. Oktober in Urwahl zur Nachfolgerin des zurückgetretenen Michael Rink bestimmt worden. Vorgesehen ist ebenso die Wahl, Ernennung und Vereidigung der Beigeordneten. Auch wird ein nachrückendes Ratsmitglied verpflichtet. Im weiteren Verlauf der Sitzung werden Sachstandsberichte zu den Themen Breitbandausbau, zum Neubaugebiet „Nordpfalzblick“ und zur Kita-Erweiterung gegeben. Auch geht es um den Erwerb eines Festzelts für Veranstaltungen.