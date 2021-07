Ab 1. August gelten für die Kreisverwaltung neue Öffnungszeiten.

Das Kreishaus in Kirchheimbolanden wird zunächst donnerstags für den Publikumsverkehr geöffnet. An diesem Wochentag sind spontane Besuche ohne Termin möglich. Dies gilt auch für die Zulassungsstelle im Haus. Von montags bis mittwochs und an Freitagen muss wie bisher ein Termin vereinbart werden. Damit sollten Wartezeiten vermieden und so das Infektionsrisiko minimiert werden, heißt es seitens der Verwaltung. Gleichzeitig solle aber der Service für die Bürger verbessert werden: Das Foyer des Kreishauses ist ab August von Montag bis Freitag zu den üblichen Dienstzeiten geöffnet, es muss nicht mehr vor dem Eingang gewartet werden. Im Foyer wird ein Wartebereich eingerichtet, und der Empfang informiert die betreffenden Mitarbeiter, dass ihr Besucher eingetroffen ist. Nach einer Probephase von rund drei Monaten soll ausgewertet werden, ob sich die Strategie in der Praxis bewährt hat. Die Kreismusikschule und die Kreisvolkshochschule sind weiterhin nur nach Anmeldung zu erreichen.