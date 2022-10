Der Bebauungsplan „Auf der Bühne“ in Sippersfeld nimmt konkrete Formen an. Überplant wird eine Fläche von etwa 32 Hektar, auf der ein Neubaugebiet entstehen soll. Vorgestellt wurde das Konzept von Sarah Hussain vom Planungsbüro mb-ingenieure GmbH in Rockenhausen.

Verkehrsmäßig erschlossen wird das Neubaugebiet über die Kreisstraße aus Richtung Börrstadt. Die Baugrundstücke sind über Stichstraßen zu erreichen. Ausgewiesen ist auch ein Buswendeplatz in Höhe der Grundschule für den Schülerverkehr. Außerdem gibt es eine Zuwegung für den Bürgerverkehr.

Erster Ortsbeigeordneter Jürgen Heiler (Wählergruppe „Wir.Machen.Gemeinsam“), der die Sitzung für die erkrankte Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG) leitete, erinnerte an das Gutachten auf der Basis der technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), das große Abstandsflächen zu einem landwirtschaftlichen Betrieb fordert. Demnach kann das Neubaugebiet nicht nach Süden ausgedehnt werden. Die neuste Planung berücksichtigt die Vorgaben in diesem Gutachten.

Die Planung sieht 25 Baugrundstücke vor und das Erschießungskonzept wird vom Planungsbüro Wasser-Versorgung-Energie (WVE) in Kaiserslautern erstellt. Geklärt ist der Fortbestand der 20-kV-Leitung. Diese wird durch die Pfalzwerke abgebaut, eine neue Leitung wird im Boden verlegt, informierte Jürgen Heiler. Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden von Süden her ab der Landesstraße in Richtung Breunigweiler verlegt. Die Sicherung wird über Leitungsrechte erfolgen. Einigkeit herrschte darüber, dass der Wirtschaftsweg am südlichen Rand des Neubaugebietes erhalten bleibt.

Es wird keine Zuleitungen von außen für die Beheizung der Wohnungen geben. „Die erforderliche Energie wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gewonnen“, betonte der erste Ortsbeigeordnete. Es werde geprüft, ob sowohl die Grundschule als auch die geplante Kindertagesstätte in das Nahwärmekonzept mit eingebunden werden können. „Eventuell könnten auch direkt angrenzende Anwohner in das Versorgungsnetz eingebunden werden“, so Jürgen Heiler.