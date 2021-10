Zügig voran geht es mit dem Neubaugebiet „Hinterm Schlösschen“ in Stetten. Nur fünf Monate nach dem Beschluss, ein neues Baugebiet zu schaffen, hat der Gemeinderat nun den Bebauungsplanentwurf als Satzung beschlossen. Während bei der Auslegung von der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgegeben wurden, sind von acht Behörden abwägungs- beziehungsweise planungsrelevante Inhalte vorgebracht worden. „Als nächsten Schritt können wir jetzt die Erschließungsarbeiten ausschreiben, und wenn alles glatt läuft, kann mit den Arbeiten im kommenden Frühjahr begonnen werden“, hofft Ortsbürgermeister Kai-Uwe Angermayer. Das Baugebiet soll auf einem zirka 1,5 Hektar großen Gelände 17 Bauplätze umfassen. Es liegt am südlichen Ortsrand Stettens in Richtung Albisheim.

Weiteres Thema im Rat

An der Bushaltestelle am Ortsausgang in der Kirchheimbolander Straße soll ein Wartehäuschen errichtet werden.