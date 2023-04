Der Entwicklung hin zu einer Bauflaute zum Trotz: In Kriegsfeld besteht offenbar weiterhin Bedarf. Die Ortsgemeinde erweitert ihr Neubaugebiet „Gänsstücke“. Die Entwurfsplanung steht, auch für die Straßenverlängerung. Die birgt ein kleines Problem.

Das Neubaugebiet „Gänsstücke“ wird um sechs Bauplätze erweitert. Dem Rat lag die Entwurfsplanung des Ingenieurbüros mb.ingenieure aus Rockenhausen vor. Für die verkehrstechnische Erschließung ist eine Pflasterstraße mit mittig angeordneter Muldenrinne vorgesehen. Damit wird der Aufbau der bereits bestehenden Straße im Baugebiet Gänsstücke aufgenommen und fortgesetzt.

Die Gesamtfläche der Straße beträgt rund 325 Quadratmeter; sie weist am Ende einen Wendehammer auf, der allerdings nicht für Lastwagen geeignet ist. Würde er größer, fiele ein Bauplatz weg. Die Fahrzeuge der Müllabfuhr müssen künftig rückwärts einfahren. Die Entwurfsplanung wurde bei zwei Enthaltungen mit elf Ja-Stimmen angenommen.

Straßenlampen: Keine Komplettumrüstung fällig

Im Bereich der neuen Straße muss auch die Beleuchtung erweitert werden. Fast einstimmig – bei einer Enthaltung – einigte sich der Rat darauf, zwei LED-Leuchten zu installieren. Daran anknüpfend wurde diskutiert, ob eine grundlegende Änderung der Straßenbeleuchtung im Ort vorgenommen werden solle. Bis auf neun Leuchten sind die Straßenlampen auf LED-Technik umgestellt. Bei den neun handelt es sich um Natriumdampflampen mit Gelblicht, von denen sich sechs im Neubaugebiet Gänsstücke befinden und drei an der Zufahrt zur Turn- und Festhalle an einem Dreifach-Mast angebracht sind. Neben den üblichen Mastleuchten sind zur Zeit auch noch 13 Seil- und Überspannungsleuchten in Betrieb, die vor allem an Kreuzungen und breiten Straßen mit Hilfe von Seilen an Gebäuden und Dächern angebracht sind.

Zwei Alternativen wurden diskutiert: abwarten, bis die älteren Leuchten ausfallen und an deren Stelle LED-Technik tritt, oder alle Seilleuchten abmontieren und durch Mastleuchten ersetzen. Bei der zweiten Variante müsste allerdings ein Kostenanteil von 70 Prozent auf die Bürger umgelegt werden. Dann wären wiederkehrende Beiträge fällig.

Wird im größeren Stil erneuert, bestünde auch die Möglichkeit, an schlecht ausgeleuchteten Stellen – sogenannten Dunkelbereichen – zusätzliche Leuchten aufzustellen. Ein Ratsmitglied konnte auf Anhieb vier solcher Bereiche benennen. Ortsbürgermeister Albert Ziegler forderte alle im Rat dazu auf, nach weiteren Stellen Ausschau zu halten. Wiederum bei einer Enthaltung wurde beschlossen, zunächst auf eine Komplettumrüstung zu verzichten und nur im Schadenfall auf LED-Technik umzusteigen.