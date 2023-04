Im geplanten Neubaugebiet „Elf Morgen“ in Münchweiler, sind 30 Baugrundstücke mit 40 Wohneinheiten im Bereich Alsenbrücker Straße, Ringstraße und Alsenzstraße geplant. Es könnte aber sein, dass den Ausbau nicht die Ortsgemeinde übernimmt.

Die Erschließung des Neubaugebietes „Elf Morgen“ in Münchweiler könnte durch eine private Institution erfolgen. Dafür hat sich die Westpfälzische Ver- und Entsorgungs-GmbH (WVE) mit Sitz in Kaiserslautern beworben, die solche Projekte in der Verbandsgemeinde Winnweiler schon mehrfach umgesetzt hat. Der Projektleiter von WVE betonte, dass die Erschließung durch ihr Fachbüro zu einem Festpreis erfolgen werde, die Planungshoheit aber weiterhin bei der Kommune verbleibe.

Der Ortsgemeinde liegt ein Angebot vor, das die Entwicklung und Umsetzung beinhaltet. „Das Konzept sehe ich für unser Vorhaben als geeignet und hilfreich an. In jeder Phase der Verwirklichung des Neubaugebietes hat die Ortsgemeinde stets Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten“, resümierte Ortsbürgermeister Christoph Stumpf . „Ansonsten müsste die gesamte Umsetzung in Eigenregie umgesetzt werden, was fast nicht zu stemmen ist.

Erste Aufträge, eine Bestandsaufnahme und eine Lärmschutz-Untersuchung (in der Nähe führt die A63 vorbei) wurden vom Rat schon vergeben. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.