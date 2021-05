In der zweiten Junihälfte startet die Erweiterung des Neubaugebiets „Im Schlüssel“ auf der Haide. Im zweiten Teil zwischen Franken- und Siedlerstraße sollen laut Bauamtschef Udo Bauer rund 25 Bauplätze entstehen. Für die bauliche Erschließung mit Kanal, Straßenbau und Versorgungsleitungen erhält die Alzeyer Firma Eiffage Infra-Südwest GmbH (ehemals Faber) den Auftrag in einer Gesamthöhe von 877.668 Euro. Auf die Stadt entfällt dabei der Straßenbauanteil in Höhe von 373.711 Euro, den der Stadtrat kürzlich ebenso absegnete wie die Vergabe der Straßenbeleuchtung – 15 LED-Leuchten sind geplant – an den Energieversorger EWR für 17.821 Euro. Udo Bauer rechnet damit, dass die Erschließung für „Schlüssel II“ zum Jahresende abgeschlossen werden kann.