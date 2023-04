Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neue Hauptstelle der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach, direkt an der Salinenstraße und in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone in der Kurstadt gelegen, ist mit Beendigung des zweiten Bauabschnittes jetzt fertig: Die Gesamtkosten lagen bei 11 Millionen Euro, der selbst gegebene Kostenrahmen von 11,5 Millionen Euro konnte somit um 500.000 Euro unterschritten werden, so Volksbank-Vorstandsvorsitzender Horst Weyand.

Der zweite Teil des neuen Bankgebäudes bietet auf einer Fläche von 1570 Quadratmetern 35 neue Büroräume und damit genügend Platz für die 50 Mitarbeiter der Volksbank-Hauptstelle