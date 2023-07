Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die lange Nacht der Museen“ gehört nun der Vergangenheit in Rockenhausen an. Zumindest was den Namen der Kulturveranstaltung betrifft. Doch Abschied von Kunst und Unterhaltung müssen Fans nicht nehmen. Unter dem Titel „KulturROK – Genuss bis in die Nacht“ schlagen die Veranstalter ein neues Kapitel auf und erweitern sogar ihr Programm.

Vier Jahre mussten Freunde von „Die lange Nacht der Museen“ in Rockenhausen auf eine Fortsetzung hoffen. Am Freitag fand die Warterei endlich ein Ende – und zwar mit