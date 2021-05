Wenn es um Kraniche, Fledermäuse, Amphibien, Libellen, seltene Pflanzen oder Gartenvögel geht, ist der Nabu immer eine gute Adresse. Im Kreis hat er sich außerdem durch Beweidungsprojekte hervorgetan. Seit September hat die Gruppe Donnersberg einen neuen Vorsitzenden. Die RHEINPFALZ hat sich mit ihm getroffen.

In jüngster Zeit ist es ein bisschen still um den Naturschutzbund, kurz: Nabu, und seine Aktivitäten im Kreis geworden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele der alten Kämpfer mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen sind. Bernhard Küther, der neue Vorsitzende, gehört da mit 52 noch zu den Jüngeren. Er hat sich vorgenommen, möglichst viele junge Leute für den Nabu zu gewinnen – natürlich ohne auf die Erfahrung und das Expertenwissen der Älteren verzichten zu wollen.

Das Treffen mit Küther findet mitten im Wald im inoffiziellen Nabu-Hauptquartier, einem Nebengebäude des Hofs Ambach, statt. Als erstes geht es auf einen Spaziergang rund um das 7,2 Hektar große Gelände. Davon sind 6,5 Hektar Landschaftsschutzgebiet.

Hof Ambach hat eine lange Geschichte

„Die Ambach“, wie das Anwesen landläufig genannt wird, liegt zwischen Kirchheimbolanden und dem Rothenkircher Hof in einer Rodungsinsel aus dem 16. Jahrhundert. Der Separatistenführer Franz-Joseph Heinz, nach seinem Herkunftsort auch „Heinz Orbis“ genannt, war einer der früheren Besitzer. Später wurde auf dem Anwesen ein Demeterhof betrieben. 2001 ging der Hof in den Besitz des Nabu über – dank der finanziellen Unterstützung der Landesstiftung Natur und Umwelt und der Sparkasse Donnersberg.

Der Nabu hat das Wohnhaus samt Nebengebäuden und Gelände seit seiner Übernahme verpachtet, hatte mit den Pächtern allerdings keinen langfristigen Erfolg. Auch das jüngste Pachtverhältnis wurde gerade beendet. „Es ist schwer, jemand Geeignetes zu finden, und auch für die Pächter selbst war es nicht leicht, ein langfristig tragfähiges Konzept zu entwickeln“, sagt Küther.

Für einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb ist das Gelände nicht groß genug. Der Besitzer des Demeterhofs hielt Hühner und hielt sich mit dem Verkauf von Bioeiern über Wasser, war aber auch sehr genügsam. Möglich wäre professionelle Pferdehaltung – aber genau das will der Nabu nicht. „Wir hatten schon entsprechende Anfragen. Ein Konzept sah einen Zuchtbetrieb mit Bewegungshalle und Pferdeboxen vor. Das aber hätte das Landschaftsschutzgebiet überprägt und wäre auch nicht mit den Schutz- und Erhaltungszielen des Gebiets in Einklang zu bringen“, so Küther.

Was der Nabu-Gruppe stattdessen vorschwebt, wäre beispielsweise die Verpachtung an eine soziale Einrichtung, gern auch in Kombination mit Tierhaltung. Gewünscht wäre ein institutioneller Träger, der sich längerfristig binden würde. „Das könnte zum Beispiel ein Therapiezentrum sein, wo mit einigen Pferden oder Schafen gearbeitet wird.“

Gute Gelegenheit zum Reinschnuppern

Doch das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Zunächst muss das Gelände wieder brauchbar gemacht werden. Vor allem die beginnende Verbuschung muss zurückgeschnitten werden. Dieser Aufgabe will sich der Nabu in naher Zukunft widmen. Küther findet, dass dies für bisher eher passive Mitglieder ebenso wie für interessierte Bürger, die sich eine Mitgliedschaft beim Nabu vorstellen können, eine besonders gute Gelegenheit zum Hereinschnuppern wäre.

Zwar kann sich die Donnersberger Gruppe nicht über zu wenige Mitglieder beklagen, allerdings beschränkt sich die überwältigende Mehrheit darauf, regelmäßig ihren Beitrag zu zahlen. „Der Aktivenbestand ist auf ein Minimum geschrumpft“, sagt Küther. Dem harten Kern gehören der erweiterte Vorstand mit sieben Personen sowie vier oder fünf Helfer an – „wenn es hochkommt, sind das zehn bis zwölf Personen. Wichtig ist, dass wir für aktives Mitmachen werben.“

Neben der Ambach hat der Nabu den Steinbühl, das Gelände an der Pfrimm zwischen Albisheim und Harxheim, den Keltengarten bei Steinbach und weitere Grundstücke in seiner Obhut. Nicht alle Grundstücke gehören der Organisation, der Steinbühl ist beispielsweise gepachtet. Bei den eigenen Grundstücken handelt es sich um Gelände, das der Vereinigung geschenkt oder vererbt wurde, oft um Streuobstwiesen und ähnliches. Der Nabu überlässt diese so weit wie möglich der Natur. Meist findet sich ein Landwirt, der mal das Gras mäht, ansonsten passiert damit nicht viel. „Unser Ansatz lautet: Jede Fläche, die wir unter Naturschutzkontrolle bekommen, ist gut“, sagt Küther und beschreibt ein Grundstück bei Potzbach, auf dem seltene Orchideen wachsen. Aus den Äpfeln der Streuobstwiesen wird übrigens Saft gepresst. „Das ist immer ein Riesenspaß, vor allem für Kinder“, sagt Küther.

Kein erhobener Zeigefinger

Seine Hauptaufgabe als Nabu-Vorsitzender sieht Küther darin, „neue Leute für den Naturschutz zu begeistern und zu motivieren“. Dass das nicht immer einfach ist, weiß er. „Man muss den Leuten etwas bieten, sonst kommen sie nicht.“ Neben den altbewährten, aber immer noch beliebten Apfelsaftaktionen gibt es dann neuerdings auch mal ein Whiskytasting – oder einen Yogakurs im Keltengarten. „Wichtig ist: Es soll Laune machen. Wir wollen Menschen durch niederschwellige Angebote, die aber Spaß machen, erreichen. Wir wollen nicht mit erhobenem Zeigefinger Naturschutz betreiben, sondern die Leute möglichst begeistern. Das gilt auch für die Arbeitseinsätze. Schließlich opfern sie dafür ja ihre Freizeit.“

Und mit Umweltschutz habe indirekt eben auch ein Yogakurs zu tun: „Das war eine wunderbare Erfahrung, mitten in der Natur. Man kann die Menschen auch mit solchen Erlebnissen gewinnen. Auch das trägt dann vielleicht zu einem Bewusstseinswandel bei. Aber natürlich ist das ein gradueller Prozess. Man kann da nicht einfach einen Schalter umlegen.“

Ganz wichtig: Jugend soll mit ins Boot

Ein Bewusstseinswandel müsse jedenfalls sein, findet Küther. So wie jetzt, mit Massenkonsum, Naturzerstörung und Massentierhaltung, könne es jedenfalls nicht weitergehen. Bei seiner klaren Haltung findet Küther, der selbst Jäger ist, es aber auch wichtig, nicht dogmatisch zu werden, Platz für andere Meinungen zu lassen. „Als Naturschützer ist es unverzichtbar, dass wir zum Beispiel auch mit Bauern, Jägern oder Forstwirten reden.“

Ganz besonders die Jugend will Küther ins Boot holen. Eine eigene Jugendorganisation gibt es im Kreis noch nicht, aber man arbeite recht eng mit der Grünen Jugend zusammen. Er kann sich auch gut weitere gemeinsame Aktionen vorstellen. Idealerweise würden dann aus solchen Aktionen Mehrgenerationenprojekte. „Auch die älteren Vorstandsmitglieder sind hier sehr positiv und zugewandt und haben keine Berührungsängste.“

Wer sich für den Nabu interessiert: Demnächst ist wieder ein Arbeitseinsatz auf der Ambach geplant – falls das Coronavirus keinen Strich durch die Rechnung macht. Neue Gesichter wären da gern gesehen, sagt Küther. „Wer helfen oder sich das einfach nur mal anschauen möchte, ist herzlich willkommen. Man muss auch kein Nabu-Mitglied sein, ist aber trotzdem versichert.“

Kontakt aufnehmen kann man per E-Mail an bernhard.kuether@nabu-donnersberg.de.

Zur Person: Bernhard Küther

Bernhard Küther ist echter „Kerchemer“, Jahrgang 1968, Physiker, verheiratet und Vater von drei Kindern. Zum Nabu ist er erst vor ein paar Jahren gekommen – indem er einfach mal bei einem der Monatstreffen auftauchte.