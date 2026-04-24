48 Frauen treffen sich im Hotel Mühle am Schlossberg. Bei dem Netzwerktreffen geht es um Sichtbarkeit, Selbstwert, Geld und Wege in die Selbstständigkeit.

48 Frauen sind am Samstag, 18. April, im Hotel Mühle am Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach zu einem Netzwerktreffen von und für Frauen zusammengekommen. Eingeladen hatte das Frauennetzwerk „the.so.close“ in die Festscheune. „Wir wollen Frauen zusammenbringen, die sich sowohl beruflich als auch privat gegenseitig unterstützen“, erklärte Initiatorin Sandra Bayer, die maßgeblich das Programm gestaltet hatte. Kern war eine Interviewrunde auf einer kleinen Bühne mit Teilnehmerinnen im Alter zwischen 30 und 45 Jahren – darunter zwei Psychotherapeutinnen, eine Innenarchitektin, eine Friseurin, eine Finanzberaterin und eine Lehrerin.

Bayers Fragen kreisten um drei Themen: Sichtbarkeit, Selbstwertgefühl und finanzielle Unabhängigkeit. Mehrere Frauen schilderten den Weg aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, sprachen über Ängste und Zweifel und darüber, wie sie diese überwunden haben. Andere erzählten davon, wie sie es geschafft haben, finanziell unabhängig zu werden, und was das für ihr Selbstbewusstsein bedeutet. „Gerade mit Blick auf potenzielle Altersarmut, von der weiterhin vor allem Frauen betroffen sind, ist das ein sehr wichtiges Thema“, betonte Bayer.

Verantwortliche ziehen positives Fazit

In den Pausen war Zeit für persönlichen Austausch. „Ich fand es faszinierend zu sehen, wie schnell und intensiv die Frauen, die sich größtenteils vorher nicht kannten, beieinander waren“, sagte Anna-Lisa Scharff, mit ihrer Mutter Geschäftsführerin des Hotels Mühle am Schlossberg. „Es war teilweise richtig schwierig, sie wieder in Richtung Bühne zu kriegen.“

Als sehr lebendig erlebte auch Veronika Pommer die Veranstaltung. Sie ist Regionalleiterin des Standorts Kaiserslautern der Industrie- und Handelskammer (IHK), zu der auch der Donnersbergkreis gehört, und koordiniert Netzwerke. „Ich finde es sehr erfreulich, dass sich hier etwas tut“, stellte sie fest. „Seilschaften, die auf gegenseitige Unterstützung setzen und ohne Ellenbogen-Mentalität auskommen, tun allen Beteiligten gut.“

Bayer zog ein positives Fazit: „Es war informativ, lustig, intensiv und herzlich. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv, und es wurden schon viele Kontakte geknüpft.“ Auch Anna-Lisa Scharff war überrascht von der Resonanz: „Es ist überwältigend, wie viele Anfragen und Anrufe es seit unserem Event schon gegeben hat.“