Auf Initiative von Pfarrer Carsten Leinhäuser hat in Winnweiler erstmals ein Netzwerktreffen für Demokratie stattgefunden. Warum aus dem gesamten Kreis Menschen dabei waren.

27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich auf Einladung des Winnweilerer Pfarrers Carsten Leinhäuser zu dem Treffen eingefunden hatten. „Im Donnersbergkreis gibt es viele Menschen und Gruppen, die sich aktiv für eine offene, demokratische und solidarische Gesellschaft einsetzen“, erläutert Leinhäuser. „Oft geschieht das nebeneinander, ohne voneinander zu wissen. Das wollten wir ändern.“

Zur Runde gehörten Vertreter folgender Organisationen und Gruppierungen: Zirkus Pepperoni, Mobile Beratung gegen Rechts, Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler, Omas gegen Rechts Rockenhausen und Kirchheimbolanden, Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts, Jugend gegen Rechts, Protestantische Pfarreien Finkenbach und Alsenz, Aktion „Gesicht zeigen für Demokratie“, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler, SPD, Linke, Grüne. Alle betonten, dass ihnen dieses Treffen am Herzen liege. „Einmal ist die Gewissheit wichtig, nicht allein zu agieren. Und so eine Zusammenarbeit sollte auch erleichternd wirken, zum Austausch von Ideen und Strategien führen“, nannte Petra Meinzer von den Omas gegen Rechts mehrere Gründe für die Vernetzung.

Ins Tun kommen, statt Empörungskultur zu pflegen

Mitinitiatorin Luisa Fischer fand es erfreulich, dass sich Teilnehmer aus verschiedenen Ecken des Kreises eingefunden hatten. „Nicht nur, dass alle Altersgruppen vertreten waren, sondern auch Menschen mit so unterschiedlichem Hintergrund – Kirche, Schule, Parteien, freie Gruppierungen und Arbeitskreise. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich Bewegung für Demokratie nicht auf wenige Bereiche beschränkt.“ Von allen gewünscht wurden regelmäßige Treffen, ein digitaler Verbund, gemeinsame Fortbildungen, ein interner Terminkalender, ein Austausch über relevante Themen, die Weitergabe von Ideen und Absprachen über Aktionen.

„Mit dieser ersten Zusammenkunft bin ich sehr zufrieden“, sagte Leinhäuser. „Sie war eine Art Bestandsaufnahme: Wer macht was und wo? Es geht nicht darum, eine gemeinsame Empörungskultur zu pflegen, sondern ins Tun zu kommen, sich gegenseitig unterstützend effektiv und ressourcenschonend einzusetzen.“ Das nächste Treffen ist für 14. August geplant.