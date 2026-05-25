Rainer Guth, Landrat des Donnersbergkreises, erhielt im Jahr 2025 Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen im fünfstelligen Bereich. So setzt sich die Summe zusammen.

Es ist geläufig, dass Kommunalbeamte – wie Landräte oder Verbandsgemeindebürgermeister – ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben. Dafür erhalten sie Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder neben ihrem regulären Gehalt. So auch der Landrat des Donnersbergkreises, Rainer Guth. Das Landesbeamtengesetz sieht vor, dass die Öffentlichkeit über Einkünfte auf diesem Weg unterrichtet werden muss. Deshalb steht eine Information zu Vergütungen aus Nebentätigkeiten und Ehrenämtern des Landrates auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung am Dienstag.

Insgesamt nahm Guth für seine Nebentätigkeiten und Ehrenämter 2024 die Summe von 11.077,48 Euro ein. Im Jahr davor waren es 7948,20 Euro gewesen. 2025 lag der Betrag deutlich über dem von 2024, und zwar bei 16.978,86 Euro. 3032,96 Euro sind davon Sitzungsgelder, die übrigen 13.945,90 Euro erhält Guth als Aufwandsentschädigung. Das geht aus der öffentlich einsehbaren Beschlussvorlage hervor.

Großteil kommt für Ämter bei Sparkasse

Insgesamt übt Landrat Rainer Guth laut der Liste 21 Nebentätigkeiten oder Ehrenämter aus – die Mehrheit davon ohne Vergütung. Dazu gehören beispielsweise die Tätigkeit als Vorsitzender des Donnersberg-Touristik-Verbands oder der LAG Donnersberger und Lautrer Land. Auch für seine Aufsichtsratsmitgliedschaft in der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH, seine Mitgliedschaft im Vorstand des Vereins Alte Welt oder im Verwaltungsrat der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement gibt es keine Aufwandsentschädigung.

Den Großteil der Summe erhält der Landrat für zwei Ehrenämter bei der Sparkasse: Für den Vorsitz im Verwaltungsrat der Sparkasse Donnersberg hat er 2025 insgesamt 6936,90 Euro an Aufwandsentschädigung erhalten. Und für die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz weitere 5405 Euro. Für diese beiden Rollen, sowie den Vorsitz des Kreditausschusses der Sparkasse Donnersberg, kommen Sitzungsgelder in Höhe von zusammengerechnet 2258,96 Euro dazu.

Für seine Tätigkeiten bei den Donnersberger Konzepten (224 Euro), dem Landkreistag Rheinland-Pfalz (350 Euro) und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (200 Euro) hat Rainer Guth 2025 Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt 774 Euro erhalten. Seine Ehrenämter im Vorstand der Planungsgemeinschaft Westpfalz (780 Euro) und im Aufsichtsrat der Westpfalz-Klinikum GmbH (824 Euro) haben ihm zudem Aufwandsentschädigungen von 1604 Euro eingebracht.