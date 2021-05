Markus Reisle vom Gerbachhof in Bolanden-Weierhof kümmert sich zusammen mit seiner Partnerin Melanie Seeber um die Offenhaltung der Landschaft durch extensive Beweidung. Für dieses ökologische Engagement haben ihn nun Edeka-Südwest und der Stiftung Nature-Life-International bei dem Naturschutzwettbewerb „Unsere Heimat und Natur“ einen mit 2000 Euro dotierten Preis überreicht. Das Geld ist schon verplant – und auf dem Hof sind die nächsten Projekte schon in Arbeit.

Der Bioland-Betrieb Gerbachhof wird seit 1994 von Uli Zerger und seiner Frau Eva Mundkowski ökologisch bewirtschaftet – in diesem Jahr sind nun Reisle und Seeber mit eingestiegen, sie führen den Hof mit Zerger und seiner Frau zusammen. Ihr Augenmerk gilt besonders dem ökologischen Ackerbau mit einer langen Fruchtfolge, in der sich sowohl verschiedene Getreidearten und Hülsenfrüchte als auch Luzernegras im Anbau abwechseln. Beim Ökolandbau dürfen keine chemisch-synthetischen Stoffe – weder als Dünger noch als Pflanzenschutz – verwendet werden.

Zur Beweidung des Gängelstocks – eine Grünfläche, die zwischen der Bolander Burgruine und der Kita Weierhof liegt – werden nun Thüringer Waldziegen eingesetzt. Bei diesen handelt es sich um eine gefährdete Art, die auf der „Roten Liste“ steht. Da die Tiere lieber Büsche als Gras fressen, halten sie so die Landschaft offen. Mit einer ehemaligen, mittlerweile zugewucherten Weinbergslage unterhalb der Bolander Burgruine am Hang wird das selbe Ziel verfolgt. Diese beiden Beweidungsprojekte waren der Anlass für die Auszeichnung von Edeka und Nature-Life.

Außer Ziegen gibt es noch Schafe auf dem Hof – beide zählen zu den sogenannten „Kleinwiederkäuern“, die einen Teil des angebauten Luzernegrases abfressen und auch auf kleineren Weiden rund um den Weierhof eingesetzt werden. Sowohl Ziegen- als auch Lammfleisch wird auf dem Hof vermarktet; geschlachtet werden die Tiere von einem Betrieb in Breunigweiler.

Studium vor Abschluss

Markus Reisle ist Jahrgang 1994 und stammt aus dem Hochschwarzwald. Sein Studium der Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim in Stuttgart wird er mit der Masterarbeit im Dezember abschließen. Zur Zeit hat er noch eine halbe Stelle beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach inne, er arbeitet dort als Koordinator der 15 Ökoleitbetriebe in Rheinland-Pfalz.

Reisles Studium war eigentlich ausgerichtet auf konventionelle Landwirtschaft. Der erste Kontakt mit ökologischem Landbau ergab sich 2015 während eines Praktikums bei Uli Zerger auf dem Gerbachhof, der auch als Demonstrationsbetrieb für Ökologischen Landbau sowie als Ökoleitbetrieb und als Partnerbetrieb Naturschutz eingestuft ist. Weil Reisle selbst Interesse an der Bewirtschaftung eines eigenen Hofes hatte, nahm er 2017 an einem „Kontaktforum Hofübergabe“ in Fulda teil. Diese Veranstaltung wird organisiert vom Öko-Junglandwirte-Netzwerk; sie bringt Hofabgebende und Hofsuchende zusammen, wobei man zwischen außer- und innerfamiliärer Übergabe unterscheiden muss.

Bei diesem Forum haben sich Reisle und Zerger wieder getroffen und die Weichen für die Zukunft gestellt. Nach einem Probehalbjahr 2018 als Praktikant ist Reisle im April 2019 als Mitarbeiter fest angestellt worden, kurze Zeit später gesellte sich seine Freundin Melanie Seeber hinzu, die er im Studium kennengelernt hatte. Seit Juli diesen Jahres gibt es die Gerbachhof GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts). Vertraglich ist die außerfamiliäre Übergabe damit geregelt; der Vorgang selbst ist ein Prozess, der wohl noch drei bis vier Jahre dauern wird. Danach sollen die beiden Junglandwirte den Hof selbstständig führen – zur Zeit arbeiten beide Parteien noch gleichberechtigt. Die jungen Leute empfinden die „Weierhof-Atmosphäre“ als sehr schön und fühlen sich in der Nordpfalz wohl.

2021 kommt „Hühnermobil“

Und die nächsten Pläne reifen schon auf dem Gerbachhof: Ab dem Frühjahr 2021 wird ein „Hühnermobil“ zur Verfügung stehen, mit dem 235 Hühner (und drei Hähne) in die Natur gebracht werden können. In einem Selbstbedienungsraum auf dem Hof haben dann die Kunden die Möglichkeit, ihre Eier zu erwerben.

Zur Übergabe des Preises war eine Veranstaltung im Edeka-Markt Schmitt in Kirchheimbolanden angedacht, die jedoch wie so Vieles durch Corona vereitelt wurde. So kam die zugehörige Urkunde relativ unspektakulär auf digitalem Weg zu Reisle, die Patenschaft für die Projekte übernimmt weiterhin der Edeka-Markt Schmitt. Das Preisgeld von 2000 Euro ist laut Reisle schon verplant: Damit sollen die für die Beweidung notwendigen Einzäunungen finanziert werden. Den Wettbewerb „Unsere Heimat und Natur“ können Edeka-Kunden übrigens durch den Kauf regionaler Bio-Kräutertöpfe im Markt unterstützen.