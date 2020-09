Das Naturerlebnisbad in Rockenhausen beendet seine Badesaison 2020 und schließt am Sonntag, 13. September. An diesem Tag ist das Bad für die Gäste noch bis 20 Uhr geöffnet, wie die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mitteilt. Die Spinde sollten am 13. September nach 20 Uhr geräumt sein. Fächer, die nicht geräumt wurden, werden geöffnet und der Inhalt als Fundsache behandelt.