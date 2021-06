Es klappt: Das Naturerlebnisbad in Rockenhausen kann am Mittwochnachmittag mit leichter Verzögerung öffnen. Das hat Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rockenhausen, am frühen Nachmittag mitgeteilt. „Vertreter vom Gesundheitsamt waren inzwischen da. Wir sind jetzt bereit. Um 16 Uhr wird geöffnet“, freute sich Cullmann, dass sich die „Nachtarbeit“ gelohnt hat.

Erst gegen 20 Uhr am Dienstagabend hatte die Verbandsgemeinde Näheres zu den Bedingungen erfahren, die einen Badebetrieb ab Mittwoch zulassen. Cullmann und sein Team hatten sich dann noch am Abend beraten. Dank guter Vorbereitung habe man bis Mittwochmittag die Ampel auf Grün schalten können. Für Besucher besteht nun keine Testpflicht, die Kontaktverfolgung per App hatte die Verbandsgemeinde von sich aus schon vorbereitet.

Das Bad in Winnweiler ist nach seinem Umbau seit Mittwochvormittag geöffnet.