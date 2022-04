Regen, Schnee, Graupel: In den kommenden Tagen ist mit Niederschlägen aller Art zu rechnen. Erst nächste Woche ist Besserung in Sicht.

Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet über Skandinavien bestimmt in der neuen Woche das Wettergeschehen. Es lenkt mit (süd-)westlicher Strömung weitere Schlechtwettergebiete vom Atlantik und den Britischen Inseln nach Mitteleuropa. Ein darin eingelagertes Randtief könnte – was derzeit allerdings noch unsicher ist – von Donnerstag auf Freitag für ein erneutes spätwinterliches Intermezzo sorgen. Auch am kommenden Wochenende bleibt das Wetter überwiegend launisch und kühl.

Vorhersage

Montag: Nach einer kalten Spätwinternacht trübt sich der Himmel mit auffrischendem Wind immer mehr ein. Zunächst bleibt es aber wohl noch trocken, erst am Abend und in der Nacht fällt dann gelegentlich doch etwas Regen. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf an.

Dienstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit einigen Sonnenstrahlen geben die Wolken den Ton an. Hin und wieder fällt leichter Regen. Dazu bläst ein spürbarer Wind. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Mittwoch: Der Himmel bleibt weitgehend von dichteren Wolken überzogen, aus denen es zwischenzeitlich auch mal tröpfeln kann. Die Sonne kommt nur selten zum Zug, dennoch kann sich die Luft etwas erwärmen. Der Südwestwind nimmt im Tagesverlauf wieder zu. Gleiches gilt in der Nacht auf Donnerstag für die Regenwahrscheinlichkeit.

Donnerstag: Nach Abzug des Regengebiets stellt sich eine Mischung aus kurzen Aufheiterungen und dickeren Haufenwolken mit einzelnen Schauern ein. In der etwas kälteren Luftmasse können sich zum Teil Schneeflocken und Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Bereits in der Nacht auf Freitag könnte es bei weiterer Abkühlung zu Schneefall oder -regen kommen.

Weiterer Trend

Am Freitag bringen nach derzeitiger Prognose kompakte Schichtwolken weiteren Schnee oder Schneeregen. Es wird ungemütlich nasskalt und vielleicht auch glatt. Für Samstag und Sonntag kündigt sich typisches Aprilwetter mit Schneeregen- und Graupelschauern an. Immerhin: Nächste Woche geht es voraussichtlich sowohl mit den Temperaturen als auch mit dem Wetter insgesamt bergauf.