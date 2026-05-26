Seit zwei Jahren ist die Kitzrettung Moscheltal im Donnersbergkreis unterwegs, um Rehkitze vor dem Tod durch Mähwerke zu bewahren. Wir waren bei einem Einsatz dabei.

„Weiter, weiter, weiter“, schallt es aus dem orangefarbenen Funkgerät. Katharina Weber und John Newsome pirschen durch das hohe, feuchte Gras, einen großen Kescher und einen Karton in der Hand. Sie sind auf der Suche nach einem Rehkitz, das Oliver Gläßge gerade auf der Wärmebildkamera seiner Drohne gesehen hat. Er ist es auch, der über das Funkgerät zu Weber und Newsome spricht, um sie zu ihrem Ziel zu führen. Plötzlich geht es schnell: Das Gras raschelt und bewegt sich – offenbar flüchtet das Kitz gerade vor seinen Rettern. „Das nennt sich vergrämen“, erklärt Katharina Weber und schaut dem Reh hinterher. Aus dem Funkgerät kommt die Bestätigung, dass das junge Reh in Richtung Wald unterwegs ist. Das ist die Hauptsache, denn auf der Wiese wäre es in Lebensgefahr.

Die entsteht durch das große Mähwerk von Landwirt Patrick Becker aus Finkenbach-Gersweiler. Er möchte heute einen Teil seiner Wiesen mähen. Damit dabei möglichst kein Tier getötet wird, ist ein kleiner Trupp von Helfern schon um 5 Uhr morgens auf den Beinen. Sie versuchen, die Rehkitze rechtzeitig von der Wiese zu holen. Organisiert wird die Aktion von der Kitzrettung Moscheltal. Von dem Verein sind an diesem Morgen Katharina Weber sowie Oliver und Dagmar Gläßge auf dem Feld dabei. Die anderen Helfer hat Landwirt Patrick Becker selbst organisiert.

Der Wecker klingelt früh

Als Oliver Gläßge seine Drohne an diesem Morgen zum ersten Mal steigen lässt, ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Dass es so früh losgeht, ist unvermeidbar. Denn wenn die Temperaturen klettern, sind die Kitze auf der Wärmebildkamera nicht mehr zu erkennen. „Um 9 Uhr macht das keinen Spaß mehr“, sagt Gläßge. Nicht jeder darf eine solche Drohne über ein Feld steuern, dafür braucht es einen Führschein. Den besitzt Oliver Gläßge, ebenso einen Jagdschein. Es sei hilfreich, einen Jäger dabei zu haben, sagt Katharina Weber. Grundsätzlich könne man nicht einfach so mit der Kitzrettung loslegen, ein Einsatz müsse immer mit dem Jagdpächter abgesprochen werden. Sonst bewege man sich schnell im Bereich der Wilderei.

Das Mähwerk von Landwirt Patrick Weber steht schon vor Sonnenaufgang bereit, um seine Wiesen zu mähen. Vorher müssen sie nach Rehkitzen abgesucht werden. Foto: Jonas Driedger

Auf der ersten Wiese findet die Drohne kein Kitz, sie kann also gemäht werden. „Wir werden noch eins kriegen“, ist sich Patrick Becker sicher. Sein Sohn beginnt direkt mit dem Mähen, die Helferkolonne – drei Autos, ein Quad – zieht weiter zum nächsten Punkt. Dort packt Oliver Gläßge wieder die Drohne aus. Mit einem lauten Surren fliegt sie in die Luft, auf etwa 60 Meter Höhe. Dann geht es zum Startpunkt, der ist schon im System des Geräts hinterlegt.

Gefundenes Kitz ist vielleicht eine Woche alt

Nachdem das erste Reh vergrämt wurde, findet Gläßge schnell das nächste Kitz. Dafür müssen Weber und Newsome einen weiteren Weg auf sich nehmen. Es geht bergab durch die Wiese, dann über einen Graben. Aus dem Wald hört man eine Rehmutter rufen – als wüsste sie, dass etwas vor sich geht. Weber hält ihre Hand nach vorne, damit die Drohne sie besser orten kann, und lässt sich über Funk zum Ziel leiten. „Kescher vor“, weist Gläßge an, dann geht der Kescher nach unten.

Unter dem Kescher hat Katharina Weber ein Rehkitz eingefangen, rechts wird schon die Kiste vorbereitet, in die das Kitz gleich gesetzt wird. Foto: Jonas Driedger

Diesmal klappt es: Unter dem hohen Gras versteckt sich ein winziges Rehkitz, nicht größer als eine Katze. „Das ist vielleicht eine Woche alt“, schätzt Weber. Bevor sie das Tier in die Hand nimmt, reibt sie ihre Handschuhe mit Gras ein, zieht ein paar Büschel heraus und legt sie mitsamt dem Kitz in die vorbereitete Kiste. Der menschliche Geruch darf nicht auf das Kitz übergehen, sonst könnte die Mutter abgeschreckt werden. Deshalb sollten Passanten Rehkitze auch nicht einfach anfassen.

Zwillinge liegen häufig getrennt

Die Kiste wird an den Rand der Wiese gestellt, unter einen Baum. Dort kann das Kitz nach dem Mähen wieder ausgesetzt werden und ist auch vor Angriffen von oben geschützt, zum Beispiel von Greifvögeln. Auf dem Weg zum Ablageort stolpert Katharina Weber, die Kiste landet auf dem Boden. „Ich hab’s sanft fallen lassen“, gibt Weber Entwarnung, „Hauptsache, das Reh ist ganz.“ Kurz darauf finden die Retter noch ein weiteres kleines Reh, wahrscheinlich der Zwilling des vorherigen, vermutet Weber. Zwillinge lägen häufig getrennt voneinander, damit nicht beide auf einmal von Fressfeinden gefunden würden. Die Mutter könne nicht bei ihren Kitzen bleiben, da sie mit ihrem Geruch andere Tiere anlocke – ein Kitz rieche dagegen kaum.

Die jungen Kitze lassen ihre Rettung einfach über sich ergehen – auch als Weber einem der Helfer etwas zuruft, rührt sich das Tier nicht. Deshalb ist die Kitzrettung vor dem Mähen nötig: Selbst das laute Mähwerk, das schrille Warngeräusche von sich gibt, verscheuche die Rehe nicht. „Wenn ein Mähwerk kommt, hat das Kitz keine Chance“, sagt Weber.

Kitzrettung ist ein kostenloses Angebot

Deshalb sind Landwirte grundsätzlich dazu verpflichtet, vor dem Mähen sicherzustellen, dass kein Kitz auf der Wiese ist. Patrick Becker – laut Weber diesbezüglich ein „Vorzeigelandwirt“ – erzählt, dass sich mittlerweile die meisten Kollegen daran hielten, weil sonst empfindliche Geldstrafen drohten. Die Suche mit der Wärmebilddrohne gilt dabei als einzige wirklich sichere Variante. Die Kitzrettung Moscheltal bietet den Landwirten ihren Einsatz kostenlos an. Wichtig sei allerdings, die Kitzretter rechtzeitig zu informieren. Gerade in den nächsten Wochen habe man in der Regel viele Aufträge, sagt Weber.

Die Drohne, mit der die Rehkitzrettung Moscheltal Rehkitze finden will, hebt ab. Eine solche Dohne ist rund 6000 Euro wert. Foto: Jonas Driedger Katharina Weber (vorneweg) und John Newsome mit Kescher und Karton auf dem Weg zu einem Rehkitz, das sie retten wollen. Foto: Jonas Driedger Auf diesem Bildschirm kann Oliver Gläßge links das Wärmebild, rechts das Echtbild der Drohne sehen. Dieses Reh ist schon ausgewachsen und muss nicht gerettet werden. Foto: Jonas Driedger Eines der geretteten Rehkitze bei Finkenbach-Gersweiler. Die Kiste wurde vorher mit Gras ausgelegt. Foto: Jonas Driedger Eines der geretteten Rehkitze bei Finkenbach-Gersweiler wird in der verschlossenen Kiste unter einem Baum abgelegt. So ist es gut geschützt. Foto: Jonas Driedger Katharina Weber von der Rehkitzrettung Moscheltal sucht am Himmel nach der Wärmebilddrohne, um zu wissen, wo das nächste Kitz liegt. Foto: Jonas Driedger Eines der geretteten Rehkitze bei Finkenbach-Gersweiler in einer Kiste. Foto: Jonas Driedger Während die Helfer der Kitzrettung Moscheltal ihrer Arbeit nachgehen, geht langsam die Sonne auf. Foto: Jonas Driedger Helfer John Newsome bereitet eine der Kisten für die Rehkitzrettung mit Gras vor. Gleich soll hier ein Kitz reingelegt werden. Foto: Jonas Driedger John Newsome und Katharina Weber bei der Kitzrettung auf dem Weg zu einem weiteren Kitz. Diesmal haben sie zur Sicherheit zwei Kisten dabei, falls unterwegs noch ein Kitz gefunden wird. Foto: Jonas Driedger Während Katharina Weber und John Newsome auf dem Weg sind, ein weiteres Kitz zu retten, beobachtet Drohnenpilot Oliver Gläßge zusammen mit Landwirt Patrick Becker den Bildschirm mit den Drohnenbildern. Foto: Jonas Driedger Foto 1 von 11

Wenn sie nicht gerade in einer feuchten Wiese nach Rehen sucht, verkauft sie in ihrem Laden Dekogegenstände aus Holz und ist „nebenbei“ noch Ortsbürgermeisterin von Ransweiler. Zur Kitzrettung sei sie eher durch Zufall gekommen. „Das hat mich vom ersten Tag an so fasziniert“, schwärmt sie, gibt mit Blick auf die vielen Einsatzstunden am frühen Morgen aber zu: „Es ist schon anstrengend.“ Umso dankbarer ist sie für jeden, der seine Freizeit für die Kitzrettung opfert. Neue Helfer seien immer willkommen, auch Spenden könne der Verein gut gebrauchen.

Eine Drohne kostet rund 6000 Euro

Seit vier Jahren sind die Gläßges und Weber in der Kitzrettung aktiv, seit zwei Jahren gibt es die Kitzrettung Moscheltal als eingetragenen Verein, der auch auf Facebook über seine Arbeit informiert. Als Verein könne man auch Fördergelder für die Anschaffung von Drohnen erhalten. Das Exemplar, das an diesem Tag in der Luft ist, habe rund 6000 Euro gekostet. Oliver Gläßge hat sie privat angeschafft. Viele Kosten, etwa der Kauf von Akkus für die Drohne, müssten durch Eigenkapital und Spenden gedeckt werden. Derzeit spare man auf eine neue Drohne, die auch bei leichtem Regen noch funktioniere, erläutert Weber.

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Inzwischen ist bei Finkenbach-Gersweiler die Sonne aufgegangen. Die Schuhe der Beteiligten triefen vor Nässe, bei jedem Schritt spüren sie das Wasser in den Socken. Das nächste Kitz ist etwas weiter vom Standort der Gruppe entfernt, Weber und Newsome machen sich auf Webers Quad auf den Weg dorthin. „Die Katharina, die lebt das halt“, sagt Oliver Gläßge, als das Quad über den unebenen Feldweg davontuckert.

„Bisschen rechts, jetzt Kescher runter!“

Auf seinem Bildschirm sieht Gläßge links das Wärmebild, rechts das Echtbild. Die Kamera hat einen großen Zoom, so kann Gläßge den genauen Standort des Rehs – und seiner Retter – erkennen. „Siehst du mich?“, kommt es aus Gläßges Funkgerät. „Ja“, antwortet er und weist an: „Kescher nach vorne, rechts, rechts, rechts, geradeaus, bisschen rechts, jetzt Kescher runter“. Auf der Kamera ist zu sehen, wie Weber das Rehkitz erfolgreich einfängt. Es ist das fünfte Reh, das heute eingefangen beziehungsweise vergrämt wird. „Ein ganz, ganz Kleines, Olli“, berichtet Weber erfreut, als sie wieder bei der Gruppe ist.

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Es ist etwa 7 Uhr, als die Kolonne an der letzten Wiese für diesen Tag ankommt. Schnell ist das nächste Reh gefunden. „Kundschaft, direkt vor uns“, ruft Weber. Nur wenige Meter vom Feldweg entfernt sammelt sie das Kitz zusammen mit Dagmar Gläßge und Newsome ein. Wenig später findet sich dann noch ein letztes Kitz für diesen Tag. Als es unter dem Kescher liegt, schaut Weber mich an. Ob ich denn jetzt auch mal möchte, fragt sie. Also gut – Handschuhe anziehen, am Gras reiben, ein paar Grasbüschel rausziehen. Langsam gehe ich mit meinen Händen unter den Kescher. Ganz schutzlos liegt das Kitz dort eingerollt, lässt sich aber anstandslos aufnehmen und in die Box setzen. Es fühlt sich so zart und zerbrechlich an, dass man Angst hat, etwas kaputt zu machen.

Seit Ende April unterwegs

Während das letzte Reh in einen Karton gepackt wird, sind die Zwillinge von der ersten Wiese schon wieder freigelassen. Insgesamt sieben Rehkitze hat die Gruppe um Katharina Weber an diesem Tag vor dem Mähwerk gerettet – im Vorjahr seien es insgesamt etwa 100 gewesen. In diesem Jahr sind die Kitzretter seit 30. April unterwegs, der Einsatz bei Finkenbach war Webers achter. Die Saison endet für sie meist im Juli. Wie viele Einsätze bis dahin dazu kommen, hänge maßgeblich vom Wetter ab. Bleibt es so sonnig wie an diesem Freitag, werden die Kitzretter wohl einiges zu tun haben.

Als der Helfertrupp sich gegen 7.30 Uhr auflöst, scheint die Sonne schon kräftig auf die Wiese von Patrick Becker. Sie kann jetzt bedenkenlos gemäht werden – für diesen Tag ist die Arbeit der Kitzretter getan. Doch am folgenden Morgen wartet auf sie schon der nächste Einsatz – der Wecker klingelt früh ...

Spenden

Unterstützt werden kann die Kitzrettung Moscheltal durch Spenden auf das Konto mit der Iban DE67 5409 0000 0084 1466 09. Wer selbst mit anpacken will, kann sich per E-Mail an kitzrettung-moscheltal@mail.de oder telefonisch an 0171 5252540 wenden.

