Zum zweiten Mal in Folge erweist sich das Virus als Spaßverderber. Die Narretei macht erneut Zwangspause – und vielen Fasnachtern fehlt etwas. Vor allem in der heißen Phase, die mit Altweiberfasnacht am Donnerstag beginnt. Was treiben die Narren bis Aschermittwoch? Die RHEINPFALZ hat drei von ihnen gefragt.

Was macht ein Fasnachter ohne Fasnacht? Ganz einfach: „Arbeiten“, sagt Silke Schmidt aus Bayerfeld-Steckweiler. Als stellvertretende Leiterin eines Hospizes ist die 54-Jährige besonders mit dem Thema Corona sensibilisiert. Zwar sei sie sehr traurig, dass dieses Jahr „ihr Ding“, die fünfte Jahreszeit, erneut ins Wasser fällt, „aber ich finde es auch gut. Es wäre mir noch zu heikel gewesen.“ Schmidt steht seit 40 Jahren auf der Bühne. Über Tanzgruppen, Akkordeon-Orchester und Gesangsauftritte begann sie bei der Dorffasnacht in ihrem Heimatort Börrstadt schon früh mit fertigen Büttenreden. Doch schon lange schreibt sie ihre Vorträge selbst. Und zwar immer auf den letzten Drücker, wie sie lachend berichtet.

In Börrstadt spielt Schmidt an der Sitzung seit einem Vierteljahrhundert die „Olle Dolle“, macht sich über das Dorfgeschehen lustig und stichelt vehement gegen das „Lieblingsnachbardorf“ Steinbach. 2019 und 2020 begeisterte die 49-Jährige auch das große Publikum in der Donnersberghalle beim Rockenhausener Karnevalsverein RoHau. Seit 19 Jahren wohnt Schmidt in Bayerfeld-Steckweiler – dem dort 2019 gegründeten Fasnachtsverein wohnt sie natürlich ebenfalls bei.

Doch wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch dieses Mal keine Faschingssitzungen. Den beantragten Urlaub von Altweiber bis Aschermittwoch hat Schmidt entsprechend wieder zurückgenommen. Der bewährte Trip auf den Rosenmontagsumzug nach Aachen fällt ebenfalls erneut aus. Zumindest sei eine närrische private Feier geplant. Und dem traditionellen Besuch zu Mama, wo es „Fasnachtskichelcher gibt“, steht ebenfalls nichts im Wege …

Operationssaal statt Narhalla

Wie Silke Schmidt besitzt auch Carmen Cherdron aus Mannweiler-Cölln „ein im positiven Sinne loses Mundwerk“, wie es Fastnachts-Urgestein und RoHau-Vorstandsmitglied Joseph Blaum, ausdrückt. Die 49-Jährige wuchs in die Karnevalsabteilung ihres Heimatortes, der TSG Bosenbach, hinein. Garde, Elferrat, Sitzungspräsidentin, Tanzen für Ältere, Büttenreden, Zwiegespräche: Was macht ein Faschings-Tausendsassa wie Cherdron in dieser tristen Zeit ohne Veranstaltungen? Ganz einfach: Sie plante eine ausstehende Knie-Operation und befindet sich nun in der Rekonvaleszenz. Wenn schon, denn schon.

„Ohne buntes Treiben ist es langweilig in dieser Zeit, meine Reden wären bereit zum Vortragen gewesen. Hoffentlich hat das im nächsten Jahr ein Ende. Die Leute werden ja träge“, so Cherdron, die kein Fan von Fastnachtssitzungen im TV ist. Da komme keine Stimmung rüber. Vielmehr werde sie ihr zu Hause etwas dekorieren, sich kostümieren und mit anderen Aktiven singen. Soweit es die Krücken zulassen. Die Krankenschwester auf einer Intensivstation tritt regelmäßig auch in Becherbach, Mannweiler-Cölln und Rockenhausen auf. Manchmal sogar zweimal an einem Abend. Seit vielen Jahren ist Cherdron fester Bestandteil der Rohau-Prunksitzung – meist im Duett.

Heiß wird’s diesmal nur in der Sauna

Mannomann, nicht mal „den Resturlaub verbraten“ funktioniert wie gewünscht: Rainer Conrad aus Kirchheimbolanden nimmt aus lauter Verzweiflung Geld in die Hand – und türmt. Kurzerhand hat der Chef der Kibo-Karnevalgesellschaft am Mittwochmittag das Weite gesucht. Weil nix ist mit närrisch, macht Conrad was fürs körperliche Wohl. Sich und seiner Lebensgefährtin gönnt der 42-Jährige ein Wellness-Wochenende.

Bernkastel-Kues statt Bühne und Bütt’: Das Kontrastprogramm klingt ja nicht schlecht. Und doch fehlt dem Fasnachter natürlich etwas Wesentliches, wenn er nicht wie gewohnt übers Wochenende närrisch Gas geben kann. „Normalerweise würden wir am Freitag nach Köln fahren“, sagt Conrad seufzend. Am Rhein sind die Nordpfälzer stets willkommen, wenn sie dort freitags nach Altweiberfastnacht bei einer Sitzung zu Gast sind. Die aber fällt ebenso flach wie das „Heimspiel“ am Rosenmontag. Und um den Hering nach Aschermittwoch sieht sich der Präsident der Kibo-Karnevalgesellschaft auch noch gebracht.

Debüt als Pumuckl

Wenig verwunderlich, dass Conrad schon zum zweiten Mal in Folge die närrischen Tage doch arg vermisst. Das winzige Virus, das zur riesigen Spaßbremse mutiert ist, hat eine stolze Serie unterbrochen: Denn zuvor hat Conrad immerhin dreieinhalb Jahrzehnte lang im Frühjahr dem Frohsinn gefrönt. „Mit fünf stand ich zum ersten Mal auf der Bühne“, erinnert sich Conrad. Damals gab er übrigens – an der Seite von Meister Eder, wie sich versteht – den Pumuckl.

An sein Debüt als kleiner roter Kobold kann sich Conrad gar nicht mehr sooo genau erinnern. Aber was macht’s – viele weitere Auftritte folgten, denn den kleinen Jungen von damals hat der Spaß an der Fasnacht nie verlassen. Dass er den so früh entdeckt hat, dafür ist Conrad bis heute Karl-Heinz Bieck und dem allzu früh verstorbenen Renald Woytinas höchst dankbar. „Die haben damals die richtigen Weichen gestellt und auf die Jugend gesetzt.“ So tut’s denn auch die gut 250 Mitglieder zählende Kibo-Karnevalgesellschaft, die sich nun, wie auch ihr Präsident, auf einen neuen Anlauf in der kommenden Kampagne freut.