Der Kirchheimbolander Waldkindergarten soll endlich einen Namen erhalten. Vier Monate nach dem erfolgreichen Start der Einrichtung am ehemaligen Freibad Thielwoog beraten am Mittwochabend die Stadtratsmitglieder darüber, wie die Kita heißen soll, die Platz für 20 Kinder bietet. Aus 50 Vorschlägen hatten die Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern einige in die engere Wahl genommen, nun soll der Stadtrat sein Votum abgeben. Sechs Vorschläge haben es in die Endauswahl geschafft: Die Frischlinge, Die Rehkitze, Waldzwerge, Waldkobolde, Waldwichtel und Leiselsbacher Laubfrösche. Grundsätzlich können auch aus Reihen des Stadtrats noch Namensideen kommen, beschrieb Stadtbürgermeister Marc Muchow das Prozedere. Gut möglich, dass die Entscheidung am Mittwochabend fällt.