Kein Bäcker, keine Post-Annahmestelle, nicht einmal ein Tante-Emma-Lädchen: Wer auf dem Land lebt, zahlt oft den Preis einer schlechteren Nahversorgung als in Städten. Das könnte sich für Börrstadt und seine Nachbargemeinden aber schon bald ändern.

Denn die Firma Kopf-Gruppe aus dem baden-württembergischen Lahr, die Projekte zum Anschluss von Nahversorgung im ländlichen Raum entwickelt, habe für das 1000-Seelen-Dörfchen in der Verbandsgemeinde Winnweiler konkrete Pläne, erklärt Verbandsgemeinde-Bürgermeister Rudolf Jacob. So soll auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche an der L401 auf dem Theresienhof ein Supermarkt mit einer Netto-Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern entstehen. Etwa ein halbes Hektar Gesamtfläche würde dafür erschlossen. Für die Ansiedlung eines Vollsortimenters sei das allerdings zu klein, versichert Jacob. Was stattdessen geplant ist und welche offenen Fragen noch zu klären sind, lesen Sie hier.