Nahrungsergänzungsprodukte im Wert von etwa 2000 Euro sind am Samstag gegen 16 Uhr bei einem Logistikunternehmen in Marnheim entwendet worden. Die Ware befand sich auf einer Europalette, die kurz zuvor vor einer Lagerhalle des Unternehmens abgestellt geworden war. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Polizei in Kirchheimbolanden ist erreichbar unter 06352 9110.