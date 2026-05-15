Unter dem Motto #nadierlichPfalz finden vom 4. bis 21. Juni Aktionswochen mit regionalen Angeboten statt. Im Donnersbergkreis erwarten die Besucher zehn Veranstaltungen.

Wanderungen, geologische Entdeckungen, kulinarische Erlebnisse und mehr stehen im Donnersbergkreis auf dem Programm. Bei der Kinderwanderung „Gugg e mol“ in Albisheim kann der Nachwuchs auf Spurensuche in der Natur gehen. Für 14. Juni lädt die Verbandsgemeinde Göllheim Kinder ab sechs Jahren und ihre Familien ein, unter der Leitung von Gästeführer Wolfgang Müller mit den fröhlichen Maskottchen Rosa, Paul und Fritzi auf einer etwa zweistündigen Tour rund um den Wartturm spannende Stationen zu erkunden, die Wissenswertes über Umwelt, Naturschutz und heimische Tiere vermitteln. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Wanderparkplatz bei Zellers Weinlounge. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich: entweder per E-Mail an tourismus@vg-goellheim.de oder telefonisch unter 06351 490981.

Alpakas und Kelten

In Breunigweiler lädt Corina Runkel zu einem Workshop ein, bei dem man Kränze und Herzen aus Alpaka- und Schafswolle herstellen kann – und das inmitten von echten Alpakas. An gleich mehreren Terminen im Juni, darunter der 4., 5., 9., 12., 16. und 19., findet das kreative Treiben in der Scheune und auf der Wiese in der Kirchstraße 11 statt. Fünf Euro plus Materialkosten kostet die Teilnahme. Anmeldung bis eine Woche vor dem Wunschtermin bei Corina Runkel, corina.runkel@yahoo.com, 0176 96889009.

Bei der Geo-Tour „ Donnersberg“ begeben sich die Teilnehmer unter fachkundiger Führung von Christoph Breitenbach auf eine Zeitreise durch 300 Millionen Jahre Erd- und Kulturgeschichte. Themen sind die geologische Bedeutung der Lothringen-Saar-Nahe-Senke, der Vulkanismus am Donnersberg sowie die Geschichte des keltischen Oppidums, einer der größten keltischen Städte nördlich der Alpen. Die Tour dauert etwa drei bis dreieinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet sechs Euro, für Kinder von sieben bis 16 Jahren zwei Euro. Treffpunkt ist am Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr, in Dannenfels am Parkplatz auf dem Donnersberg-Plateau. Anmeldung ist bis 5. Juni, 12 Uhr, online oder beim Donnersberg-Touristik-Verband unter touristik@donnersberg.de oder 06352 1712 möglich.

Wandern und Schlemmen

Am Samstag, 20. Juni, startet in Eisenberg die Wandertrilogie „Industriekultur erleben“ mit einem großen Wandererlebnistag und vielfältigem Rahmenprogramm. Ab 10 Uhr – Treffpunkt Marktplatz – können Wanderfreunde, Familien und Pfalzliebhaber drei verschiedene Etappen entdecken: den acht Kilometer langen Tonspurenweg rund um Eisenberg, der die industrielle Entwicklung der Region thematisiert, den 17 Kilometer langen Stumpfwaldsteig bei Ramsen und Eiswoog mit Fokus auf Holzwirtschaft und Eisenbahngeschichte sowie die 14 Kilometer lange, familienfreundliche Sagenhafte Ruinentour bei Kerzenheim, die regionale Sagen und Geschichten erzählt. Entlang der Wege gibt es lebensgroße Metallfiguren, ergänzt durch Audios, Videos und historische Bilder, die per QR-Code abrufbar sind. Kulinarische Angebote und Musik sind ebenfalls angekündigt. Weitere Infos unter www.vg-eisenberg.de/freizeit-tourismus/wandertrilogie.

Kultur und Genuss bietet die Wanderung „Auf den Spuren des heiligen Philipp“ im Zellertal. Am Sonntag, 21. Juni, um 15 Uhr führt Wein- und Kulturbotschafterin Nathalie Drackert die Teilnehmer auf eine etwa zweieinhalbstündige Reise durch die Geschichte des Zellertals – begleitet von Wein und Snacks aus dem „Schwarzen Herrgott“, die im Preis von 25 Euro inklusive sind. Festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung sind empfehlenswert. Anmeldung ist erforderlich unter info@derschwarzeherrgott.de. Treffpunkt ist in der Zeller Hauptstraße 4 im „Schwarzen Herrgott“.

Info

Weitere Angebote und Informationen unter www.pfalz.de/aktionswochen.

