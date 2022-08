Wer helfen kann, soll sich bei der Ersten Beigeordneten melden.

Die Ortsgemeinde Alsenz sucht eine schön gewachsene Fichte oder Tanne, die den Platz am Rathaus in der Weihnachtszeit festlich dekorieren soll. Wie jedes Jahr soll der Baum von der Kita Arche Noah geschmückt werden. Wer einen Baum zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Ersten Beigeordneten Christina Schumacher, Telefon 0179 9089790, E-Mail christinabauer1@googlemail.com, zu melden.