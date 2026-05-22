Mit einer feierlichen Veranstaltung haben die Feuerwehren in Bischheim und Rittersheim ihre gemeinsame Bambini- und Jugendfeuerwehr „RiBis“ offiziell gegründet.

Die organisatorische Gründung und die ersten Übungen der Bambini- und Jugendfeuerwehr „RiBis“ erfolgten bereits zum Jahresbeginn 2025. Mit der offiziellen Feier wollten die Wehren nun ein sichtbares Zeichen für den Start der Gemeinschaft setzen.

Mit „RiBis“ wurden laut einer Mitteilung von Walter Groß, Pressewart der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde (VG) Kirchheimbolanden, der letzte weiße Fleck bei den Jugendfeuerwehren in der VG geschlossen. In den Redebeiträgen wurde betont, dass die Bambini- und Jugendfeuerwehr mehr sei als eine Vorbereitung auf den aktiven Dienst. Im Mittelpunkt stünden Gemeinschaft, Teamgeist, Verantwortung und Hilfsbereitschaft.

Die Gründungsfeier der Bambini- und Jugendfeuerwehr »RiBis«. Foto: Walter Groß/oho

Feuerwehr: Mehr als nur ein Hobby

Sabine Wienpahl, Bürgermeisterin der VG Kirchheimbolanden, dankte allen Feuerwehrangehörigen, Jugendwarten sowie Helferinnen und Helfern, die mit großem ehrenamtlichem Engagement die Nachwuchsabteilung aufgebaut haben. „Bei der Feuerwehr“ zu sein, sei mehr als ein Hobby, erklärte sie.

Der Vertreter des Landesjugendfeuerwehrwartes erklärte, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr seien die „Brandschützer von morgen“. Er betonte die Bedeutung der Bambinifeuerwehr, bei der schon Grundschüler spielerisch an Teamgeist, Verantwortung und Hilfsbereitschaft herangeführt werden.