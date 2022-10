Der RV Rockenhausen hat bei seinem Reitertag einen neuen Teilnehmerrekord verbucht: Der Verein erhielt 196 Nennungen, davon 172 Starts. Seit Beginn der Veranstaltung ein „absoluter Rekordwert“, teilte der Verein mit. In den vergangenen Jahren lag die Anzahl der Starts zwischen 80 und 110.

Auf dem Reitplatzgelände in Katzenbach waren auch zahlreiche Einsteiger im Wettbewerb. Der RV Rockenhausen ist besonders auf die Ergebnisse der Mitglieder und Reitschüler der Reitanlage im Degenbachtal stolz. So sicherte sich Christina Wellendorf, mit Schulpferd Quest, gleich zwei tolle Platzierungen. Sie siegte bei den Dressurreitern E und platzierte sich in der Dressurprüfung E an zweiter Stelle. Cara Weingart gewann in ihrer Abteilung den Reiterwettbewerb mit Galopp. Ihre Schwester Neela Weingart belegte Platz drei in ihrer Klasse. Beide starteten mit eigenen Pferde, trainiert von Lukas Müller. Emily Höhn wurde mit Schulpferd Ecstasy ebenfalls Dritte. Im Sattel von Zentralist belegte Mia Demmerle einen vierten Platz in ihrer Abteilung, auch Lars Kless wurde mit Karino Vierter.

Am Nachmittag durften Springreiter zeigen was sie bei Lukas Müller gelernt haben. Cara Weingart erreichte Platz sechs im Stil-E. Lisa-Marie Reh belegte mit ihrer Stute Gucci-Flora Platz zwei (Foto), im höchsten Springen an diesem Tag. Im abschließenden Jump and Run ging sie als Siegerin vom Platz.