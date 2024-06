Viele Vereine und Organisationen bemühen sich um Nachwuchs. Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Göllheim hat sich seit Jahren eine Jugendfeuerwehr etabliert, aus der die aktive Wehr immer wieder Mitglieder rekrutieren kann. Dass es bei der Nachwuchsorganisation auch mal zur Sache geht, haben 28 Mädchen und Jungen erlebt.

Die jungen Feuerwehrleute im Alter von zehn bis 16 Jahren hatten die Möglichkeit, einen Tag lang in die Welt der Berufsfeuerwehr einzutauchen und hautnah zu erleben, was es bedeutet, in einem echten Einsatzteam zu arbeiten. Unterstützt von jungen Helfern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Eisenberg erlebten sie einen umfangreichen Einsatztag – wie im richtigen Leben eines Feuerwehrmanns.

Passanten staunen über Stofftier-Rettung

Bei ihrem Dienstantritt sind die jungen Teilnehmer so richtig gespannt. Im Schulungsraum der Feuerwehr sind Feldbetten aufgestellt, und jeder bekommt sein Nachtlager zugewiesen. Die Kinder und Jugendlichen wissen, dass sie sowohl am Tag als auch in der Nacht zu realitätsnahen Übungseinsätzen alarmiert werden. Verschiedene Szenarien werden dabei simuliert, die von einfachen Hilfeleistungseinsätzen bis zu großen Industriebränden reichen. Immer in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz, um auch verletzte Personen medizinisch versorgen zu können. Unterstützung gibt es von erfahrenen Feuerwehrleuten.

„Tierrettung von einem Dach“ lautet das erste Einsatzstichwort. Aktive Feuerwehrleute machen die Fahrzeuge startklar, in denen auch die Nachwuchskräfte Platz nehmen. Mit Drehleiter- und weiteren Fahrzeugen rückt das Team aus. „Wir hatten auch schon ähnliche Einsätze, natürlich nicht mit einem Stofftier“, erinnert sich Manuel Fischer von der Wehrleitung der Göllheimer Feuerwehr, während die Drehleiter in Position gebracht wird – und schon geht es in 15 Meter Höhe, um jenen hilflosen Stoffbären zu retten. Wie bei allen spektakulären Einsätzen der Jugendfeuerwehr staunen die Passanten am Straßenrand. Die Betreuer Sarah Knickel und Jan Schwarz haben die Kinder über Monate auf den Berufsfeuerwehrtag vorbereitet. Neben Spiel und Spaß stand bei jedem der regelmäßigen Treffen ein anderes Thema im Fokus. Das Ergebnis zeigt sich bei den Übungen.

Der Marktplatz wird abgesperrt

Kaum zurück, gibt es schon den nächsten Alarm. In einem Waldstück sind Waldarbeiter in einem Holzpolder verunglückt. Wieder rückt der komplette Löschzug an, an vorderster Stelle: die Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Auch die jüngeren Mitglieder der Truppe wissen genau, was zu tun ist. Natürlich wird bei der Übung nur ein Dummy gerettet, aber dennoch: Der wiegt rund 70 Kilogramm und muss erstmal bewegt werden. Auch die Ersthelfer des DRK kommen nun zum Einsatz und zeigen, wie eine Wiederbelebung funktioniert.

Jede der Übungen wird von den Betreuern und Erwachsenen überwacht. Trotz der ernsten Übungsinhalte steht der Spaß am Helfen im Vordergrund. Nach einer Mittagspause geht es weiter: „Gefahrgutunfall auf dem neuen Marktplatz, Menschen in Gefahr“, heißt es diesmal in der Alarmmeldung. In diesem Szenario ist besondere Vorsicht geboten. Zunächst wird großräumig abgesperrt, dann legen die Kinder und Jugendlichen spezielle Schutzanzüge an. Mit eigens für sie angepassten Atemschutz-Attrappen machen sie sich an die Arbeit. Unter den Zaungästen sind diesmal zahlreiche Eltern, die ihrem Nachwuchs über die Schulter schauen. Die aktiven Feuerwehrleute sind begeistert: „Es ist schon beeindruckend, wie die Kinder im Einsatz auch Führungsaufgaben übernehmen“, sagt einer. Bei dieser angenommenen Menschenrettung wird auch darüber gesprochen, dass Menschen ihr Leben verlieren können.

Aufgabe: Verletzte im dichten Rauch finden

Am frühen Abend heult die Sirene im Zementwerk. Mit künstlichen Rauchwolken wird ein Brand des Reifenlagers simuliert. Nach und nach löscht eine mächtige Wasserwand aus Strahlrohren und Wasserwerfern den vermeintlichen Brand. Dann ist endlich Nachtruhe angesagt. Allerdings geht es um 5 Uhr wieder los: „Unfall auf der Autobahn.“ Innerhalb weniger Minuten ist das erste Fahrzeug startklar. Dann kommt die erlösende Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Ein weiterer Einsatz steht aber doch noch an: Bei starker Rauchentwicklung müssen die Jugendfeuerwehrleute Verletzte finden. Abgeklebte Atemschutzmasken sorgen dafür, dass sie tatsächlich nichts sehen können – dennoch werden sie fündig. Danach ist tatsächlich Schluss. Erschöpft, aber mit dem guten Gefühl, etwas geleistet zu haben, dürfen die Jungs und Mädchen nach einem gemeinsamen Frühstück in ihren wohlverdienten Feierabend.