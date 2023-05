GÖLLHEIM. Eine Nachtwanderung für Kinder ab sechs Jahren veranstaltet am Samstag, 17. Juni, 19 bis 21.30 Uhr, die Verbandsgemeinde im Geopark. Welche Tiere in der Abenddämmerung aktiv sind oder welche Geräusche nachts zu hören sind, zeigt dabei Gästeführer Wolfgang Müller. Treff ist am Geopark Göllheim. Anmeldungen per Mail an tourismus@vg-goellheim.de oder unter 06351 9998028. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern.