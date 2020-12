An Silvester erreicht uns von Frankreich ein Schlechtwettergebiet. Da sich die Temperaturen jedoch nur im mäßig-kalten Bereich bewegen, fällt der Niederschlag in tieferen Lagen meist in Form von Regen oder Schneeregen. Zu Beginn des Jahres 2021 wird die Luftdruckverteilung über Mitteleuropa zunächst mal flacher, so dass der Wind meist einschläft. Im weiteren Verlauf gelangen wir in den Einflussbereich eines Tiefs über dem Golf von Genua. Mit nordöstlicher Strömung gelangt dann etwas kältere Luft in unsere Region.

Vorhersage Donnerstag:

Am letzten Tag des Jahres geben die Wolken den Ton an und gelegentlich fällt Regen oder Schneeregen, auf dem Donnersberg ist es meistens Schnee. Es bleibt wie in den vergangenen Tagen nass-kalt.

Freitag:

Die Wolkendecke bleibt zunächst noch dicht, Regen oder Schnee fällt kaum noch. Im Laufe des Tages stellen sich größere Lücken ein und die Sonne blinzelt hervor. Die Temperaturen verändern sich dabei kaum. In der Nacht auf Samstag zeigen sich vermehrt die Sterne und es droht verbreitet Frost.

Samstag:

Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder gibt es heute eine meist freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es trocken. Die Tagestemperaturen bewegen sich weiterhin im mäßig-kalten Bereich.

Sonntag:

Die Wolkenlücken schließen sich nach frostiger Nacht und im Tagesverlauf kann es von Osten her zu leichten Schneefällen oder zu Schneeregen kommen. Die Tagestemperaturen steigen nur noch leicht über den Gefrierpunkt.

Weiterer Trend:

Am Montag und Dienstag fällt noch gelegentlich Schnee oder Schneeregen. Am Mittwoch gibt es eine Mischung aus Wolken, Nebel und etwas Sonne. Dazu bleibt es voraussichtlich trocken bei Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt. Nachts gibt es leichte bis mäßige Fröste.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag -2 bis 1, Freitag -3 bis 0, Samstag -4 bis -1, Sonntag -4 bis -1.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 1 bis 4, Freitag 1 bis 4, Samstag 1 bis 4, Sonntag -1 bis 2.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 75 bis 85, Freitag 10 bis 20, Samstag 0 bis 5, Sonntag 55 bis 65.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 1 bis 4, Freitag 0, Samstag 0, Sonntag 0 bis 2.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 0, Freitag 0 bis 2, Samstag 1 bis 3, Sonntag 0 bis 1.

Windrichtung und Stärke: Donnerstag Süd 3 bis 4, Freitag Variabel 1 bis 2, Samstag Nordost 2 bis 3, Sonntag Nord 2 bis 3.