Seit 2020 betreibt Daniel Münzel seine Bäckerei in Rockenhausen. Sechs Nächte pro Woche steht er in der Backstube, um am Morgen seine Kunden mit frischem Brot zu versorgen.

Dienstagmorgen, 1 Uhr. Die Straßen in Rockenhausen sind leergefegt, die Häuser dunkel. Klar, die meisten Einwohner der nordpfälzischen Kleinstadt müssen erst in ein paar Stunden zur Arbeit oder in die Schule. Vielleicht werden sie sich vorher frische Brötchen in der Bäckerei Münzel holen. Deren Inhaber, Daniel Münzel, ist wohl einer der wenigen, die zu dieser späten Stunde noch auf den Beinen sind. In der Backstube im zweiten Stock der Bäckerei im Mühlweg ist Münzel seit 22 Uhr zugange, um Brötchen und Brote für den nächsten Tag vorzubereiten.

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Beim Betreten des Backraums steigt direkt der Duft nach frischem Brot in die Nase.

Die ersten Backwaren liegen schon fertig auf Blechen bereit. Um 1 Uhr ist Daniel Münzel mit einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter zu dritt. Mit der Zeit kommen immer mehr dazu, später werden sieben Angestellte gleichzeitig in der Backstube arbeiten.

Aus Oberfranken in die Pfalz

Nicht immer falle die Arbeit in der Nacht gleichermaßen leicht, gibt Daniel Münzel zu. Anders gehe es aber nicht – schon um 5.30 beginnt der Verkauf in der Bäckerei, dann müssen die Regale gefüllt sein. Denn: „Morgens ist das Hauptgeschäft“, sagt Münzel. Viele Schüler und Arbeitnehmer kämen am Morgen vorbei, um sich Frühstück zu kaufen. Würde die Bäckerei später öffnen, würden sie sich wohl an der Backtheke im Supermarkt bedienen. „Ob das besser ist, ist den Leuten ja dann erstmal egal.“ Zusätzlich zur Bäckerei im Mühlweg muss am Morgen auch der Verkaufswagen bestückt werden, der an einem Tag in bis zu neun Dörfer in der Umgebung fährt.

Eine Kiste mit Käsebrezeln, sie ist schon für eine Lieferung am Morgen gepackt. Foto: Jonas Driedger Verschiedene Backwaren liegen schon um 1 Uhr nachts fertig auf Blechen in der Backstube. Foto: Jonas Driedger Zum Beispiel mehrere Bleche mit Brötchen. Foto: Jonas Driedger In verschiedenen Ausführungen. Foto: Jonas Driedger Auf dieser Arbeitsfläche wird Teig geknetet. Foto: Jonas Driedger Daniel Münzel knetet Teig, aus dem später Brötchen werden sollen. Foto: Jonas Driedger Der Bäckermeister holt die fertigen Brote aus dem Ofen. Foto: Jonas Driedger Nachdem die Brote fertig sind, werden noch weitere Backwaren wie Hefezöpfe gebacken. Hier liegen schon welche für den Ofen bereit. Foto: Jonas Driedger Der Verkaufsraum der Bäckerei Münzel. Um 1.30 Uhr sind die Regale noch leer. Foto: Jonas Driedger Foto 1 von 9

Es gibt also viel zu tun – früher sei es sogar noch mehr gewesen, erinnert sich Münzel. Als der 43-Jährige die Bäckerei in Rockenhausen übernommen hat, habe man noch zwei Verkaufswägen füllen müssen. In der ehemaligen Bäckerei Kuhn hatte Münzel seine Ausbildung absolviert und 20 Jahre gearbeitet, bevor er den Betrieb 2020 gemeinsam mit seiner Frau und Konditorin Emma übernommen hat. Ursprünglich kommt Münzels Familie aus Kulmbach in Oberfranken, 1995 ging es für sie in die Pfalz. Das Bäckerhandwerk liegt Münzel im Blut: Schon sein Urgroßvater war Bäckermeister und hatte in Kulmbach einen eigenen Betrieb. Dass Daniel Münzel diesen Weg einschlagen würde, war deshalb schon früh eine Option. „Ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt“, erzählt Münzel, der nun in der vierten Generation Bäcker ist.

Hohe Preise und viel Bürokratie

Dass in der Backstube viele Backwaren hergestellt werden, macht sich auch anhand der Temperatur bemerkbar: Drei Öfen heizen den Raum deutlich auf. Sie dienen verschiedenen Zwecken: Im größten der drei Öfen werden vor allem Brote gebacken. Er ist in fünf Einheiten eingeteilt, die jeweils individuell programmiert werden können. Die Brote werden in den Ofen mithilfe einer Vorrichtung „eingeschossen“ und backen anschließend bei bis zu 260 Grad. Kostenpunkt für einen solchen Ofen laut Daniel Münzel: Rund 100.000 Euro.

Die zwei übrigen Öfen sind auf kleinere Backwaren wie Brötchen und Kaffeestückchen ausgelegt. Mehrere Bleche werden dafür übereinander in den Ofen gestellt und drehen sich anschließend dauerhaft, damit sie von allen Seiten gleichmäßig gebacken werden. Durch eine Glasscheibe kann man beobachten, wie aus rohem Teig frische Brötchen und Laugenstangen werden. Jeweils zwischen 40.000 und 50.000 Euro koste ein solcher Ofen, sagt Daniel Münzel. Wenn an den kostspieligen Geräten Reparaturen anfallen, könne das schnell zu einer großen finanziellen Belastung werden. Auch die Bürokratie mache ihm zu schaffen. „Ein Riesenproblem“, sagt Münzel. So wolle zum Beispiel das Statistische Landesamt regelmäßig Auskunft über Daten wie den Stromverbrauch in der Bäckerei. „Das hält mich zusätzlich auf“, bedauert der Bäcker.

Jeder hilft überall

In der Backstube passieren verschiedene Prozesse gleichzeitig: Während an einem Ende Brote im Ofen vor sich hin backen, kneten die Bäcker am anderen Ende neuen Teig und bereiten ihn für die nächsten Schritte vor. Viel geredet wird dabei nicht. In der Backstube ist vor allem das Piepen der Öfen zu hören, im Radio läuft „The Emptiness Machine“ von Linkin Park. Die Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Eine feste Aufgabenverteilung gebe es aber nicht. „Jeder kann überall helfen“, schildert Daniel Münzel, „da lege ich Wert drauf.“

Der Chef selbst ist mittendrin. Er beantwortet Fragen zu Zutaten-Mengen, gibt Anweisungen und hilft, wo es nötig ist. Gerade noch im Gespräch, wiegt Münzel plötzlich in hohem Tempo Brötchenteig ab, damit seine Auszubildende ihn zu Kugeln kneten kann. Die Brötchen werden teilweise noch am gleichen Tag gebacken, der Rest schon für den nächsten Tag vorbereitet. Münzel entgeht nichts, was in seiner Bäckerei zu tun ist. Nebenbei öffnet er gelegentlich die Klappen des Brotofens, damit Dampf entweichen kann. Denn: „Bei zu viel Dampf platzt das Brot an Stellen auf, wo man es nicht möchte.“ Woher er weiß, wann die Klappe geöffnet werden muss? „Das ist Gefühlssache.“

In sechs Jahren nie krank

Insgesamt 40 Mitarbeiter sind in der Bäckerei Münzel beschäftigt. „Sie können jederzeit zu mir kommen“, sagt Daniel Münzel. Das ist keine Übertreibung, denn er ist immer dabei, wenn in seiner Backstube gearbeitet wird. Das sind sechs Nächte in der Woche – nur in der Nacht auf Sonntag wird nicht frisch gebacken. Tagsüber kümmert sich Münzel zusätzlich um Büroarbeiten und verbringt Zeit mit Frau und Kindern. Zwischendurch schlafe er mittags drei bis vier Stunden, am Abend noch einmal kurz. Wenn Daniel Münzel nicht da ist, hat die Bäckerei auch nicht geöffnet. Pro Jahr gibt es deshalb insgesamt drei Wochen Betriebsferien. Krankheitsbedingt gefehlt hat Münzel in sechs Jahren als Inhaber der Bäckerei noch nie. „Ich darf nicht krank werden“, sagt er.

Daniel Münzel ist überzeugt, dass sich die vielen Stunden Arbeit in der Nacht lohnen. Das zeige sich auch an der Kundschaft: Regelmäßig kämen etwa Kunden aus Mainz am Wochenende nach Rockenhausen, um bei Münzels zu frühstücken. Eine Kundin aus Alzey kaufe immer wieder mehrere Brote, die sie dann einfriert. „Das freut einen, wenn man sieht, dass die Leute das wertschätzen“, sagt er stolz. Der Unterschied zwischen industriell gefertigten und seinen Brötchen sei schon am Geschmack bemerkbar. „Man weiß, was drin ist“, hebt Münzel hervor. Dass echtes Handwerk hinter seinen Backwaren stecke, zeige sich auch daran, dass nicht jedes Brötchen gleich aussieht. Wichtig sei ihm außerdem, auf die Bedürfnisse der Kundschaft einzugehen. In der Pfalz seien die Anforderungen anders als in seiner fränkischen Heimat. Von dort ist Münzel eher flache, große Brote gewohnt. Damit könne der Pfälzer nichts anfangen: „Hier wollen sie ihre ,Worscht’ drauflegen“, weiß Daniel Münzel inzwischen – dafür müssen die Brote höher sein.

„Mache das mit Herzblut“

Zwischen 15 und 20 Brotsorten gibt es in der Bäckerei Münzel zu kaufen. Jeden Tag werden dafür unter anderem rund 250 Kilo Mehl verarbeitet. Zudem werden um die 1000 helle Brötchen und mehrere hundert Körnerbrötchen in einer Nacht gebacken. Das macht sich in der Backstube bemerkbar, in der mit der Zeit immer mehr fertige Ware steht. Im ganzen Raum sind Regale mit Broten, Brötchen und Kaffeestückchen verteilt. Nicht immer ist es da einfach, den Bäckern nicht im Weg zu stehen. Zwischendurch werden erste Brote mit einem Aufzug schon runter in den Verkaufsraum gebracht, gleichzeitig bestückt eine Mitarbeiterin Kisten für die Auslieferung, etwa an die Schulkioske in Rockenhausen und die Kantine der Firma Adient.

Gegen 3.15 Uhr holt Daniel Münzel routiniert die letzten Brote für diesen Tag aus dem Ofen. Backwaren mit wenig Mehl werden anschließend noch mit Wasser besprüht – für mehr Feuchtigkeit und Glanz, erläutert Münzel. Fertig sind die Bäcker jetzt noch lange nicht, in den nächsten Stunden werden Hefezöpfe, Streuselkuchen und mehr gebacken. Mit der Produktion sei man dann meist gegen 7 Uhr fertig – also neun Stunden nachdem Daniel Münzel mit der Arbeit angefangen hat. Am nächsten Abend um 22 Uhr geht das Ganze wieder von vorne los. Für Münzel ist das kein Problem: „Ich mache das mit Herzblut“, sagt er, „anders geht das auch nicht.“

Die Serie: Nachtschicht-Geschichten

Das ist der erste Teil unserer Serie „Wenn alles schläft“. In den nächsten Wochen lesen Sie in unregelmäßigen Abständen Nachtschicht-Geschichten und Reportagen darüber, was in der Dunkelheit rund um den Donnersberg so los ist. Wer arbeitet eigentlich, wenn alle anderen schlafen? Was passiert nachts in Hotels, Kneipen und 24-Stunden-Fitnessstudios oder an der Tankstelle? Wir besuchen die Polizeiwache, gehen mit einem Jäger auf die Pirsch und nehmen Sie mit in die Notaufnahme des Krankenhauses. Unsere Reporter sind nachts putzmunter und stundenlang unterwegs, sie tauchen in fremde Welten ein, besuchen Menschen, die sich für die Gesellschaft die Nacht um die Ohren schlagen und Orte, um vom „Nachtleben am Berg“ zu berichten.