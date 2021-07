Der Sippersfelder Gemeinderat hat Änderungen im aktuellen Doppelhaushalt vornehmen müssen, weil der Fehlbetrag erheblich gestiegen ist.

Der Fehlbetrag steigt demnach von geplanten 46.284 Euro auf 110.104 Euro. Die Erträge, insgesamt 1,533 Millionen Euro, verringern sich um 62.770 Euro. Die Aufwendungen erhöhen sich um 1050 Euro auf 1,643 Millionen Euro. Neu veranschlagt sind 28.000 Euro für den Kauf des Sparkassengebäudes und für Mehrkosten bei der Sanierung der Dusch- und Umkleidekabinen in der Dorfgemeinschaftshalle.

50.000 Euro mehr an Geld wurde in den Haushaltsnachtrag aufgenommen, damit die Sanierungsarbeiten zu Ende geführt werden können. Aber auch eine Zuwendung von 100.000 Euro, die für die Gesamtmaßnahme vom Land in diesem Jahr erwartet wird. Damit neutralisieren sich die Erträge und Aufwendungen bis auf einen Betrag von 2800 Euro. Somit muss kein Darlehen aufgenommen werden.

Einschnitt bei den Schlüsselzuweisungen

Während die Gewerbesteuer um 35.000 Euro auf 100.000 Euro ansteigen wird, verringert sich der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer und liegt bei 541.100 Euro. Einen deutlichen Einschnitt gibt es bei den Schlüsselzuweisungen vom Land: Sie verringern sich um 28.210 Euro auf 136.600 Euro. Keine bedeutsamen Abweichungen gibt es bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (170.865 Euro), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (266.228 Euro) sowie bei den Umlagen an die Verbandsgemeinde (531.3340 Euro) und den Kreis (439.380 Euro). Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer steigt die Gewerbesteuerumlage an das Land um 3350 Euro auf 9600 Euro.

Durch Tilgungen in Höhe von 22.690 Euro verringert sich die Verschuldung zum Jahresende auf 541.628 Euro. Hinzu kommt ein Liquiditätskredit von 75.542 Euro. Ein deutlicher Finanzierungsbedarf besteht beim Dorfgemeinschaftshaus mit 36.990 Euro, dem Friedhofs- und Bestattungswesen mit 30.915 Euro, bei der Straßenbeleuchtung mit 23.701 Euro und bei der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen mit 21.158 Euro.