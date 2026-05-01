Der ehemalige Eigentümer der Firma Keiper lebte bis zuletzt auf dem Hintersteinerhof. Ein Blick zurück auf die erfolgreiche Geschichte des Familienunternehmens.

Als einem von nur sechs Menschen wurde dem Rockenhausener Unternehmer Ulrich Putsch im Jahr 2002 die Ehrenbürgerwürde der Stadt zuteil. Der am 8. Februar 1937 geborene Putsch war lange Jahre Geschäftsführer und Eigentümer der Firma Keiper. In der Nacht auf den 27. April 2026 ist der Unternehmer, der seit Jahrzehnten auf dem Hintersteinerhof bei Rockenhausen lebte, im Alter von 89 Jahren verstorben.

Den Beginn der Unternehmenshistorie markierte 1920 Fritz Keipers Firmengründung im bergischen Remscheid. Unter dem Namen „Fritz Keiper Verdeck- und Beschlagfabrik“ machte sich der gelernte Hufschmied einen Namen mit Lösungen für Verdecke von Fahrzeugkarosserien. 1937 schaffte er mit seinem „Patent-Keiper-Schlafsitzbeschlag“ den Durchbruch. Mit dieser Nachrüstlösung ließ sich erstmals die Lehne eines Fahrzeugsitzes individuell einstellen.

Ulrich Putsch übernahm Geschäft in den 60ern

Fritz Keipers Tochter Lotte hatte in der Zwischenzeit Wilhelm Putsch geheiratet, den Sohn eines Werkzeugfabrikanten aus der Nachbarschaft. Aus der Ehe gingen Friedrich-Wilhelm und Ulrich Putsch hervor. Noch im hohen Alter baute Fritz Keiper in Mannweiler-Cölln eine Produktion auf, später wechselte die Firma nach Rockenhausen. In Remscheid wurde Schwiegersohn Wilhelm Putsch Geschäftsführer. In den 60er-Jahren übernahm dann Ulrich Putsch die Leitung des Unternehmens. Es folgten massives Wachstum und der weltweite Ausbau der Firmenaktivitäten, später übernahm Ulrich Putschs Sohn Martin die Verantwortung.

Der Sitz von Keiper GmbH & Co. KG war in Kaiserslautern. 1983 fusionierte das Unternehmen mit dem baden-württembergischen Fahrzeugsitzhersteller Recaro und firmierte bis 1997 unter dem Namen Keiper Recaro GmbH & Co. 2011 erfolgte der Verkauf an die amerikanische Firma Johnson Controls. Mittlerweile ist die Firma unter dem Namen Adient – die immer noch einen Sitz in Rockenhausen hat – ausgegliedert, börsennotiert und zu einem der größten Autositzhersteller der Welt geworden. Ulrich Putsch hinterlässt zwei Söhne. Einer der beiden, Martin, ist heute noch Teil des Leitungsgremiums der Recaro Holding GmbH mit 3400 Mitarbeitern und Sitz in Stuttgart.

Keiper-Haus wieder im Familienbesitz

Ein stolzer Teil der Familienhistorie ist auch das heutige Keiper-Haus in Obermoschel: Fritz Keipers Elternhaus in der Kanalstraße 2 ist die eigentliche Keimzelle des Unternehmens Keiper und wurde zwischen 1952 und 1978 als Milchsammelstelle für die Landwirte von Obermoschel genutzt. Im Jahr 1979 wurde das Gebäude an die Firma Heimann aus Meisenheim verkauft. 1983 ist es von der Familie Marchand erworben worden. Erst im Jahr 2004 kaufte Martin Putsch das Anwesen zurück. Er restaurierte und sanierte das Gebäude zum heutigen Keiper-Haus. Am 19. August 2007 wurde das Gebäude im Rahmen einer großen Feierstunde offiziell eingeweiht. Es diente seitdem für Firmentermine, Präsentationen und für weitere Anlässe des Keiper-Unternehmens. Außerdem sind dort die Automobilgeschichte sowie die Firmenentwicklung des Automobilzulieferers dargestellt.