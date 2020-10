Eine Kämpferin war sie immer. Doch in ihrem letzten Kampf, über viele Jahre mit Mut und ohne Wehklagen gegen eine tückische Krankheit geführt, gingen ihr schließlich die Kräfte aus. Knapp 74-jährig erlag unsere freie Mitarbeiterin Anna-Maria Jung jetzt ihrem Krebsleiden.

Drei Jahrzehnte lang fand man ihr Autorenzeichen „amj“ unter zahlreichen Beiträgen in der Donnersberger Rundschau der RHEINPFALZ. Kompetenz brachte sie für die kommunalpolitische Berichterstattung vor allem aus dem Stadtrat und dem Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden mit. Kontaktfreude und Warmherzigkeit öffneten ihr die Tür zu vielen Menschen, die sie in „Donnersberger Begegnungen“ porträtierte. Ihr wichtigstes Handwerkszeug, die Sprache, beherrschte sie souverän.

Professionelle Handschrift

Kein Wunder: Die Kirchheimbolander Redaktion hatte in Anna-Maria Jung eine Berufskollegin. Nach anfänglicher Tätigkeit in einem kleinen Speyerer Verlag war die „Speyerer Tagespost“ auf die schreibbegabte junge Frau und nebenberufliche Autorin aufmerksam geworden und bot ihr eine journalistische Ausbildung an. Als Reporterin – im Einsatz bei strömendem Regen – lernte sie auch ihren späteren Mann Jockel kennen, damals Polizeibeamter. Den von ihm angebotenen Schutz unterm Regenschirm lehnte sie zwar noch ab, nicht jedoch den späteren Heiratsantrag.

Bei den häufigen Ortswechseln, die berufliche Veränderungen des Landesbeamten mit sich brachten, blieb für die Mutter von zwei Söhnen die Lust am Schreiben eine konsequent verfolgte Konstante. So klopfte sie – nach Jahren enger Mitarbeit bei der RHEINPFALZ in Frankenthal – 1991 auch an die Kirchheimbolander Redaktionstür. Für beide Seiten ein Glücksfall.

Verlässlich und verantwortungsbewusst

Aufträge erledigte unsere „amj“ zügig, verlässlich und verantwortungsbewusst, das Vertrauen, das sie sich bei ihren Gesprächspartnern erwarb, ließ aber auch viele eigene Themenvorschläge reifen. Neben dieser Arbeit für die Zeitung half sie ihrem Mann Jockel Jung beim Aufbau und der Organisation des Kirchheimbolander Teckelclubs, dessen Gelände sich vor allem durch das Engagement des Ehepaares von einer früher eher wüsten Wiese zur weithin bekannten, gepflegten Anlage mit Clubheim für die Ausbildung kleinerer Hunderassen mauserte.

Gelegentlich bekochte Anna-Maria Jung dort auch Mitglieder, denn Kochen gehörte neben der großen Liebe für kleine Dackel ebenfalls zu ihren Leidenschaften. Ein Knoblauch-Kochbüchlein, das sie verfasst hat, das in mehreren Auflagen und sogar auf Polnisch und Niederländisch erschien, mag als eine spezielle Ermutigung in ihrem Sinne nachwirken: das Leben auszukosten mit „Schmackes“.