Völlig unerwartet ist der Naturschützer Michael Leible gestorben. Der Steinborner, der sowohl bei der Pollichia als auch im Nabu engagiert war, kam am 19. Februar bei einem Arbeitseinsatz ums Leben – eine Woche vor seinem 68. Geburtstag. Durch sein Engagementund seine Expertise hat Michael Leible zum Gelingen vieler Projekte im Donnersbergkreis und darüber hinaus beigetragen.

Der Diplom-Biologe war in seinem Berufsleben viel in der Welt unterwegs und „startete nach Eintritt in den Ruhestand nochmal voll durch“, erzählt sein Sohn Steffen Leible. Michael