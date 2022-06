Mit kleinen Häusern in Holzmodulbauweise soll der wachsende Raumbedarf für Flüchtlinge im Donnersbergkreis gedeckt werden. Die Wohngelegenheiten sollen quer durch den Kreis verteilt entstehen. Für solch dezentrale Bauten spreche – im Vergleich zu den zunächst diskutierten Containerdörfern – neben einer besseren Möglichkeit zur Umnutzung vor allem die Nachhaltigkeit, sagt Standortentwickler Reiner Bauer: Im Idealfall entstünden Wohneinheiten, die später beispielsweise als Jugendräume, Ferienwohnungen oder in Wohngruppen genutzt werden könnten – errichtet von lokalen Unternehmen mit lokalem Holz. Als Investoren kommen demnach Kommunen als auch private Bauherren in Betracht.

