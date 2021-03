Nachgehakt: Ann-Kathrin Germann und ihr Freund in Lautersheim kämpfen weiterhin mit täglich bis zu 50 Internetstörungen. Ein Lösungsversuch von Inexio brachte zehn Tage Entspannung. Jetzt ist alles noch schlimmer. Eine Familie aus Altleiningen hat ihre Probleme derweil selbst verursacht.

Seit Spätsommer 2020 beschwert sich Germann nahezu im Wochenrhythmus bei ihrem Provider, weil es bei der Datenübertragung ruckelt und zu Aussetzern beim Telefonieren über WLAN-Call kommt. Immer wieder waren Techniker vor Ort, es wurde gemessen und analysiert, mehrfach elektronische Teile, auch die komplette Fritzbox ausgetauscht. Schließlich war Inexio sicher, dass es sich um eine Störung auf der Kupferleitung handelt, die ab dem Verteilerkasten zum Kunden führt. Dieses rund 60 Jahre alte Kabel der Telekom besteht aus einem Bündel aus 100 bis 200 Adern. Die Vermutung war, dass die Ader, die ins Haus von Ann-Kathrin Germann führt, durch eine benachbarte beeinträchtigt wird.

„Deshalb wurde unser Anschluss am 9. Februar auf eine andere freie Kupferader umgeschaltet“, berichtet die Studentin, die ihre Bachelorarbeit wegen Corona online anfertigen muss und ihr Volontariat bei einer Mainzer Agentur im Homeoffice absolviert. Auch ihr Lebensgefährte ist auf einen einwandfreien Zugang ins weltweite Datennetz angewiesen. Genau zehn Tage sei alles prima gelaufen. „In der Nacht auf den 20. Februar waren die Störungen aber wieder da“, erzählt die 27-Jährige von kürzeren und längeren Zusammenbrüchen der Verbindung. „Wir sind komplett ratlos“, zuckt sie mit den Achseln und erwägt schon, die Chancen auf Schadensersatz juristisch prüfen zu lassen.

Inexio: „Ein schwieriger Fall“

Inexio steht laut Pressesprecher Thomas Schommer in intensivem Austausch mit Germann. „Das ist ein wirklich schwieriger Fall“, sagt er. „Unsere Messungen zeigen immer wieder Stromimpulse auf der Kupferleitung. Das deutet auf eine sehr starke externe Störquelle hin.“ Das könnte beispielsweise ein Keller unter der Straße mit einer großen Heizungsanlage sein, so Schommer. Die Problemursache ausfindig zu machen, werde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das Einverständnis der Kunden vorausgesetzt, könnte zunächst probiert werden, eine Stabilisierung durch Drosselung der Bandbreite zu erreichen. Der Sprecher versichert, dass solche Probleme bei den mehr als 125.000 Privatanschlüssen, die seine Firma betreue, äußerst selten vorkommen.

Sehr viel häufiger seien hingegen Störungen, die von den Kunden selbst verursacht werden. Das scheint bei einer Familie in Altleiningen der Fall zu sein. Der zweifache Vater mit Kindern im Homeschooling hat sich an die RHEINPFALZ gewandt, weil auch bei ihm das Internet nicht sauber funktioniert. Der Mann glaubt, der Fall sei ähnlich gelagert wie bei Ann-Kathrin Germann. Losgegangen sei der Ärger bereits im April 2020, nachdem er den Vertrag von 16 auf 60 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) aufgestockt habe. Er schimpft: „Es gibt immer wieder Unterbrechungen, auch das Telefon knistert, und der Speed-Test hat ergeben, dass wir nur 26,74 Mbit/s im Download und 6,75 statt 15 Mbit/s im Upload haben.“

Thomas Schommer schüttelt den Kopf: „An der Fritzbox kommt genau das an, was vertraglich vereinbart ist.“ Inexio habe festgestellt, dass die Familie eine Powerline verwendet. Das ist ein technisches Gerät, das über die Steckdose und die elektrischen Leitungen im Haus ein lokales Netzwerk zur Datenübertragung aufbaut. Schommer: „So müssen zwar keine zusätzlichen Kabel gelegt werden, aber die Verbindung zum Internet wird oft gestört.“