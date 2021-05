In Imsbach lässt sich derzeit kein Bergbau erleben – das Pfälzische Bergbaumuseum , die „Weiße Grube“ und die „Grube Maria“ sind geschlossen, und das nicht nur wegen Corona. Gibt es Perspektiven? Wir haben nachgefragt.

Ideen gab es viele – gezündet hat bislang keine. „Corona hat uns alles verhagelt“, sagt Jost Haneke seufzend. Deshalb aber will der Vorsitzende des Vereins Pfälzisches Bergbaumuseum die Flinte noch keinesfalls ins Korn werfen. Haneke hält es ebenso wie Ortsbürgermeister Oliver Krupp für möglich, Museum und Besuchergruben kurzfristig zu öffnen.

Es mangelt momentan allerdings an einem Impuls: Auch, weil es an einer Perspektive fehlt. Zaghafte Lockerungen bei den Pandemiebeschränkungen sind nicht eben dazu angetan, den Imsbachern so etwas wie Planungssicherheit zu bieten. Zumal: An Gruppenführungen in der Grube wäre wohl als Letztes zu denken, fürchtet Haneke. Abstand halten bei Gruppenführungen – schwierig. Obwohl: Zumindest mit Blick auf eine der Pandemieschutz-Grundregeln sind die beiden Besucher-Gruben topp gerüstet: „Die Durchlüftung ist bestens.“

Krupp: „Drehen uns momentan im Kreis.“

„Wir drehen uns momentan so ein bisschen im Kreis“, beschreibt der Ortsbürgermeister die nicht eben einfache Situation. Kraft Amtes kümmert sich Krupp um den Betrieb der beiden Besucherbergwerke im Imsbacher Langenthal. Das Bergbaumuseum im Ort hingegen läuft unter der Regie des Vereins, dem Jost Haneke vorsteht. Trotz unterschiedlicher Trägerschaft aber sind die Einrichtungen durchaus als Einheit zu betrachten: Das Konzept funktioniere nur zusammen, wie auch die Verantwortlichen betonen.

Das Abtauchen unter Tage vermittelt eben doch so ganz besondere Eindrücke. Und ein Fachmann wie Haneke – promovierter Geologe und bis zum Ruhestand beim Landesamt für Geologie und Bergbau tätig – weiß dies noch interessanter und anschaulicher zu machen. Er vermittelt gerne, wie hart die Menschen in der Nordpfalz hier vor 300 Jahren ihr Brot verdienen mussten.

Sicherheitsbedenken bei Grube Maria

2018 und 2019 waren schon keine guten Jahre: Der Wurm war drin im Langenthal; erst hatte herabfallendes Geröll die Weiße Grube lahmgelegt. Aus Sicherheitsgründen war an Besichtigungen nicht mehr zu denken. Im Jahr darauf traten Probleme an den Holzverschlägen zutage, die auch noch eine Öffnung der Grube Maria verhinderten. Dort waren bei einer routinemäßigen Sicherheitsinspektion Schäden festgestellt worden. Marode Balken an einem Türstock ließen die Fachleute Alarm schlagen.

Im April 2019 hatte zumindest die Grube Maria nach dem obligatorischen Winterschlaf wieder öffnen sollen. Immerhin schafften es die Imsbacher, das Stollensystem bis Mai wieder begehbar zu machen. Möglich war das, weil etwa eine Handvoll engagierter Leute acht Wochen lang kräftig angepackt und mehr als 3000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet hatte. Mit dem Austausch der zwei Pfosten war es nämlich nicht getan: Samt und sonders mussten die Holzbalken vorsorglich erneuert werden.

Merklicher Besucherrückgang

Die Schließung der Weißen Grube hatte zuvor zu einem merklichen Besucherrückgang geführt. 2500 weniger waren gekommen, nur rund 3500 erlaubten sich Einblicke in die faszinierende Welt unter dem Erdboden. Sorgte das schon für Verdruss, so war dies noch ein Klacks im Vergleich zu dem, was bekanntlich folgte: Kurz vor Beginn der Saison 2020 legte Corona alles lahm. Und bis heute war nicht daran zu denken, den Betrieb wieder aufzunehmen.

Die Weiße Grube – aus der einst Kupfer, Silber, Kobalt gewonnen wurden – hat bis dato keine Besucher mehr gesehen. Der Pandemie wegen ruht die Eisenerz-Grube Maria nun schon im zweiten Jahr. Fünf weitere Gruben finden sich nach Angaben von Jost Haneke in der Umgebung. Die Weiße Grube war bereits 1979 zum Besucherbergwerk ausgebaut worden. Die Grube Maria hingegen ist erst seit 2006 zugänglich gemacht worden. Für die Öffentlichkeit freigegeben ist indes jeweils nur ein Teil der verzweigten Stollensysteme.

Dass in absehbarer Zeit hier wie dort wieder Besucher unter Tage staunen können, hofft Haneke ebenso wie Krupp. Beide sagen, dass mit nur kurzer Vorlaufzeit die Gruben wieder für Besichtigungen fit gemacht werden könnten. Es brauche nur einen Startschuss, dann könne es wenige Wochen später direkt losgehen.

Eingang der Weißen Grube dauerhaft versperrt

Die Grube Maria war ja vor zwei Jahren schon wieder soweit hergestellt. Bei der Weißen Grube muss man sich anders behelfen: Im Eingangsbereich waren annähernd drei Kubikmeter Geröll und Steine herabgefallen. Die sind nicht ohne immensen, auch finanziell nicht zu stemmenden Aufwand, beiseite zu räumen. Aber: Besucher könnten quasi zum Ausgang hineingeführt werden. Dass dann lediglich ein Zugang als Ein- und Ausgang zur Verfügung steht, ist aber gerade mit Blick auf Corona-Sicherheitskonzepte ein Nachteil.

Was den Trägern von Museum wie Bergwerken zudem Kummer bereitet: Mit dem Aus für die Jugendherberge in Steinbach ist eine wichtige Klientel verloren gegangen. Und weil auch die ohne Anmeldung kommenden Gäste immer weniger wurden, war bereits ins Auge gefasst, die Öffnungszeiten zu reduzieren. Auch der Kosten wegen.

Künftig wird deshalb auch nicht mehr jeden Sonntag jemand vor Ort sein. Besichtigungen mit Voranmeldung aber sollen wie gewohnt möglich bleiben. Wann das wieder möglich ist, steht noch ebenso in den Sternen, wie die Verwirklichung all jener Pläne, für deren Umsetzung schon Fördermittel ins Auge gefasst waren. Mit Leader-Mitteln etwa soll das Beleuchtungssystem ausgebaut und das Grubenhaus ertüchtigt werden. „Aber Corona hat uns eben alles verhagelt“, wie Haneke sagt. „Zumindest vorerst ...“