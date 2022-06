Nach mehr als zwei Jahren Pause findet am Mittwoch, 29. Juni, 19.30 Uhr, in der Aula des Nordpfalzgymnasiums wieder ein Jahreskonzert der Musikensembles statt. Wer sich Chöre, Bands und Orchester der Schule anschauen und -hören möchte, muss keinen Eintritt zahlen, eine Spende zur Unterstützung der schulischen Ensemblearbeit wird erbeten. Geboten wird abwechslungsreiche Musik quer durch alle Genres und Epochen. Unter anderem stehen Popklassiker und aktuelle Hits, Traditionals und Volkslieder sowie Jazz-Standards auf dem Programm. Das Orchester spielt barocke und klassische Stücke, Filmmusik von Ennio Morricone sowie einen zeitgenössischen Tango. Dabei treten Instrumentalsolisten an der Klarinette, der Trompete und am Klavier auf.