Auf der L386 in Höhe Bischheim sind am Montagmorgen zwei Lastwagen im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln zusammengestoßen. Weil sich einer der Kontrahenten unerkannt von der Unfallstelle entfernte, nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352 9110 oder pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de Zeugenhinweise entgegen.