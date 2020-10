Er richtete Schaden an und machte sich dann auch noch offensichtlich beleidigt davon. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Samstag gegen 20 Uhr folgende Situation in der Bennhauser Straße in Dannenfels beobachtet haben: Ein der Polizei bekannter Mann befuhr die Straße von Bastenhaus kommend in Fahrtrichtung Bennhausen. Dabei streifte er einen entgegenkommenden PKW am Außenspiegel, es entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Die Autofahrer hielten an, es kam laut Polizeibericht zu „verbalen Streitigkeiten“, woraufhin der Unfallverursacher plötzlich und ohne seine Daten zu hinterlassen davon fuhr. Der geschädigte Fahrzeugführer und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06352-9110 zu melden.