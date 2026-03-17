SPD warnt vor „Spirale“, die Koalition setzt auf Sicht. Mit knapper Mehrheit verabschiedet Rockenhausen einen defizitären Haushalt. Diskussion zum Schloss wird zum Mutmacher.

Die Situation rund um den Haushalt der Stadt Rockenhausen bleibt schwierig, kontrovers und ist für alle eine enorme Belastung. Die SPD-Fraktion kritisiert „die Spirale, in der wir uns seit Jahren befinden“ und vor der man immer wieder gewarnt habe. Seitens der Stadtkoalition wird betont, man fahre nun auf Sicht und hoffe oder erwarte, dass sich die Situation für die kommunalen Kassen wieder ändern wird. „Im nächsten Jahr fliegt uns das alles um die Ohren“, sagte Jochen Grimm (CDU) und meinte damit, dass sich zeitnah und unabhängig vom Ergebnis der Landtagswahl einiges verändern muss. Der Druck aus den betroffenen Kommunen sei einfach zu groß.

An der aktuellen Lage Rockenhausens ändert das jedoch nichts. In einer kurzfristig einberufenen Sitzung des Stadtrates stimmte nun eine sehr knappe Mehrheit dem Haushaltsvorschlag zu – inklusive erneuter Steuererhöhungen. Nachdem Ende Februar der erste Versuch gescheitert war, den Haushalt für das laufende Jahr zu verabschieden, sollte das nun auch auf Drängen der Kommunalaufsicht endlich gelingen. „Mir wurde nochmal verdeutlicht, dass es nicht geht, dass wir keinen Haushalt haben“, erklärte Vettermann die kurzfristige Einberufung des Rates. Der einzige Tagesordnungspunkt hatte zum Ziel, erneut über den Haushaltsvorschlag zu sprechen und abzustimmen und im Falle einer erneuten Ablehnung zumindest eine alternative Variante zu verabschieden. „Auch wenn diese dann sehr sicher nicht genehmigt würde“, ergänzt Vettermann.

Wieder Gegenstimmen aus der Koalition

Doch dazu kam es nun im zweiten Anlauf nicht. Zwar blieb das Abstimmungsverhältnis der letzten Sitzung unverändert – wieder stimmten fast die komplette SPD-Fraktion sowie Manfred Adam ( FWG) und Manuel Döring (CDU) gegen den vorgeschlagenen Haushalt. Diesmal waren allerdings auch Werner Dietz (CDU) und Richard Schmidt (SPD) anwesend. Letzterer enthielt sich der Stimme, während Dietz dem Vorschlag zustimmte und somit für ein knappes Votum von elf zu zehn Stimmen für den Haushalt sorgte. Schmidt erklärte seine Enthaltung damit, dass er als Ortsvorsteher des Stadtteils Marienthal auch an seine Gemeinde denken müsse und mit einer Haushaltssperre wichtige Vorhaben dort bremsen würde. „Es ist also eine sehr schwierige Entscheidung für mich“, so Schmidt. Mit seiner Enthaltung machte er den Weg frei für das knappe Votum.

Sehr zur spürbaren Erleichterung der Stadtspitze. „Jetzt können wichtige Gespräche und Verhandlungen fortgesetzt und Projekte realisiert werden“, sagte Vettermann im Anschluss. Zuletzt habe er diese Gespräche aussetzen müssen, da die Stadt nach dem Votum der vorherigen Sitzung in einer Haushaltssperre war.

Grundsteuer steigt auf nun 876 Prozentpunkte

Das Grundproblem, das erneut zu einer längeren Diskussion führte, ist jedoch keineswegs aus der Welt. Mit dem nun verabschiedeten Haushalt, der allerdings nur das laufende Jahr 2026 abdeckt, steigt die Grundsteuer B für bewohnte Grundstücke in Rockenhausen von zuletzt 746 auf nun 876 Prozentpunkte. Für unbebaute und gewerbliche Grundstücke bleibt sie bei 1492 Punkten, wobei jedoch die Gewerbesteuer um zehn Prozentpunkte auf nun 390 ansteigt. „Wir können dem vor allem deshalb nicht zustimmen, weil sich die Spirale immer weiter dreht“, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Alexandra Koch und erinnerte daran, wie einst der gesamte Stadtrat der Meinung war, gegen diese Spirale „auf die Barrikaden zu gehen“. Davon sei aber bei der Koalition nichts mehr zu spüren, kritisierte Koch. Auch die Gespräche, die man vorab geführt hätte, seien kein echter Dialog gewesen. „Stattdessen wurde uns mitgeteilt, dass es nur so geht und nicht anders“, bemängelte Koch. Für den kommenden Haushalt erhofft sich die SPD-Fraktion bessere, zielführendere und frühzeitige Gespräche.

Das ist auch der Wunsch des Stadtbürgermeisters, der betonte, den Haushalt für 2027 unbedingt noch im laufenden Jahr verabschieden zu wollen. Nur so sei eine frühzeitige Planungssicherheit gegeben. Für 2026 rechnet Vettermann hingegen damit, dass die Kommunalaufsicht Auflagen anordnet. Um einen Haushalt ohne Einwände zu erhalten, hätte der Steuersatz noch weiter erhöht werden müssen. Einen solchen Vorschlag lehnte der Rat jedoch einstimmig ab.

Nun geht es um die Zukunft des Schlosshotels

Für Stadtbürgermeister Vettermann zählt nun vor allem, dass er laufende Projekte, wie die Gestaltung des neuen Platzes am Mühlweg oder die Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes vorantreiben kann. Besonderes Letzteres sei für die Zukunft unverzichtbar, da neben Steuereinnahmen und erneuerbaren Energien nur neue Gewerbe für zusätzliche Einnahmen sorgen können. Ein weiterer Weg könnte sich in wenigen Tagen öffnen: Am Donnerstagabend werden Stadtrat und Verbandsgemeinderat über die Zukunft des Schlosshotels diskutieren. Eine Übertragung des Wahrzeichens an die VG könnte die Stadt mittelfristig deutlich entlasten.