Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms teilt mit, dass die Straßenbauarbeiten bei Lohnsfeld ab dem kommenden Montag, 13. Februar, nach der Winterpause wieder aufgenommen werden. Zunächst werden Straßen- und Tiefbauarbeiten unter laufendem Verkehr der L 401 ausgeführt. Zur Erneuerung der Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt sei eine Vollsperrung aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit sowie der Verkehrssicherheit unvermeidbar, so der LBM. Die noch anstehende flächige Erneuerung der Asphaltschichten in der Ortsdurchfahrt könne wegen der geringen Fahrbahnbreiten nicht halbseitig erledigt werden.