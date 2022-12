Nach was schmeckt Weihnachten bei Ihnen? Aufwendig nach gefülltem Gänsebraten mit Rotkohl, klassisch nach Würstchen mmit Kartoffelsalt oder doch süß nach Plätzchen, Stollen und Lebkuchen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in unserer diesjährigen Adventskalenderserie und fragen die Menschen aus dem Donnersbergkreis, was sie an Heiliabend und rund um die Feiertage kochen.

Gibt es vielleicht ein Rezept, das schon seit Generationen weitergereicht und an Weihnachten gekocht wird? Oder wird jedes Jahr ein neues pfiffiges Menü kreiert? Gibt es lustige Begegebenheiten oder Anekdoten, die bei einem Weihnachtsessen passiert sind? Wenn auch Sie etwas über Ihr Weihnachtsessen erzählen und Teil unseres Adventskalenders werden wollen, freuen wir uns über Einsendungen per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.