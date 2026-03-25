Wenn es nach dem Kreisverband geht, kann es für die FDP kein „Weiter so“ geben. Er fordert eine schonungslose Analyse, inhaltliche Neuausrichtung – und die Stimme der Basis.

Nach dem historisch schlechten Abschneiden der FDP bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag fordert der Kreisverband Donnersberg eine „radikale Neuausrichtung der innerparteilichen Kultur“. Der Kreisvorsitzende Christian Ritzmann warnt davor, den für den 9. Mai geplanten Landesparteitag für eine bloße Personalentscheidung „Top-Down“ zu nutzen, ohne zuvor die Ursachen des Wahldebakels aufzuarbeiten. „Wir haben eine totale Niederlage erlebt, auf die wir uns über ein Jahrzehnt fast ohne inneren Widerspruch zubewegt haben. Jetzt so zu tun, als könne man mit einem einfachen „Weiter so“ und einer schnellen Vorstandswahl einen echten Neustart simulieren, verkennt den Ernst der Lage.“ Die FDP Donnersberg fordert einen Prozess, der alle Mitglieder einbezieht.

»Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen«: Landtagskandidat Christian Caspary holte nur 1,8 Prozent. Foto: Caspary/oho

Im Donnersbergkreis kam die FDP bei den Zweitstimmen auf 1,8 Prozent. 2021 waren es noch 5,4 Prozent gewesen. Unter anderem in der Verbandsgemeinde Kibo landeten die Liberalen teilweise bei unter einem Prozent, in Jakobsweiler beispielsweise bei 0,0. FDP-Landtagskandidat Christian Caspary aus Winnweiler, der erstmals für den Donnersbergkreis angetreten war, holte am Sonntag 1,9 Prozent der Stimmen. Er sagte: „Das landesweite Ergebnis ist für uns als FDP enttäuschend. Gleichzeitig ist es ein klares Signal, das wir ernst nehmen und aus dem wir die richtigen Schlüsse ziehen müssen.“

Wie sieht die inhaltliche Zukunft aus?

Der Kreisverband Donnersberg fordert nun vor der Wahl am 9. Mai flächendeckende Regionalkonferenzen. Bei diesen soll es unter anderem um folgende Themen gehen: Eine schonungslose Analyse, warum die Partei massiv an inhaltlicher Kompetenz und Sichtbarkeit eingebüßt hat, eine strategische Neuausrichtung, breite Diskussion über künftige inhaltliche Schwerpunkte und Zukunftsoptionen an der Basis. Die Wahl des neuen Vorstands soll erst nach dieser inhaltlichen Klärung erfolgen. „Wir brauchen eine lebendige Debattenkultur, in der strategische Optionen offen diskutiert werden“, so Christian Ritzmann weiter. „Nur wenn wir die Basis jetzt wirklich einbeziehen, können wir das Vertrauen der Menschen in liberale Politik in Rheinland-Pfalz zurückgewinnen.“