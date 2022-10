Viele Jahre ist es her, dass es in Wartenberg-Rohrbach den letzten Gemarkungsumgang gab. Eine ganze Generation ist mittlerweile nachgewachsen, und so haben die Feuerwehr und der CDU-Ortsverband die Initiative ergriffen, die Grenzverläufe der Bevölkerung wieder näherzubringen. Abmarsch ist am 1. November, 9.45 Uhr.

Der Treff zum Abmarsch ist am Feuerwehrgerätehaus in der Ortsmitte. Die Strecke ist etwa sieben Kilometer lang und berührt gleich mehrere Grenzen zu Nachbargemeinden. So gibt es eine lange Grenze zu Sembach hin, es gibt aber auch Berührungen zu den Gemarkungen von Baalborn und Otterberg. Genau dort steht ein typischer Grenzstein aus der Zeit der Gebietsherren. Diese Steine zeigen zu jeder Seite hin das Wappen oder Symbol der angrenzenden Besitzer. Gewandert wird weitgehend exakt auf der Gemarkungsgrenze. Das bedeutet, dass auch teils querfeldein gelaufen wird. Deshalb erinnern die Organisatoren an festes Schuhwerk und geeignete Kleidung.

Die Teilnahme von Neubürgern ist sehr gewünscht

Da die Gemarkung von Wartenberg-Rohrbach durch die Autobahn durchschnitten wird, ist hin und wieder ein kleiner Umweg nötig, um wieder auf die richtige Linie zu kommen. Etwa zur Hälfte der Strecke werden die Grenzgänger aus Wartenberg-Rohrbach auf die aus Sembach stoßen, die im gleichen Zeitraum ihren Umgang machen. Angestrebt ist ein Aufeinandertreffen im Bereich Längstlerhof, wo auch das Pritschen stattfinden wird.

Der Gemarkungsumgang hat für die Initiatoren noch einen anderen Grund: Sie wünschen sich, dass möglichst viele Neubürger daran teilnehmen und mit den alteingesessenen Einwohnern beim Marsch durch die Landschaft ins Gespräch kommen und dass dadurch neue Bekanntschaften geknüpft werden. Der Abschluss findet am Feuerwehrgerätehaus statt, wo es auch ein Mittagessen mit anschließendem Beisammensein gibt. Unterwegs wird ein kleines Preisrätsel veranstaltet, die Gewinner werden gegen 13.30 Uhr bekanntgegeben.