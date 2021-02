Am Mittwochmittag fuhr ein Auto gegen 11.45 Uhr in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen wegen geparkter Fahrzeuge zu weit links. So kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs, wobei dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr jedoch einfach weiter.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich nach Polizeiangaben um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Bei dem Fahrzeug des Geschädigten handelt es sich um einen roten Toyota Aygo mit KIB-Kennzeichen. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise unter 06361 917-0.