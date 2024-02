Auf einem Kundenparkplatz in der Gartenstraße in Kirchheimbolanden wurde am Freitag zwischen 8 und 12.15 Uhr ein parkendes Auto beschädigt – der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto und verursachte hierdurch einen Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 9112700 oder pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de entgegen.