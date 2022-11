Nach einer Unfallflucht in Göllheim bittet die Polizei um Hinweise. Am Dienstag, 22. November, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer gegen 10.20 Uhr in der Hans-Sachs-Straße ein parkendes Fahrzeug am linken Kotflügel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, wie die Polizei berichtet. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Unfallverursacher in einem grauen Van oder Kleinbus unterwegs gewesen sein. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352 9110.